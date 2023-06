EN DIRECT - Procès Mendy: quelles différences avec le premier procès ?

Ce lundi, la Crown Court de Chester va de nouveau connaître une petite agitation médiatique. Le début du deuxième procès de Benjamin Mendy est annoncé pour ce début de semaine. Dans ce tribunal, le champion du monde 2018 a passé plus de cinq mois dans le "dock" à la fin de l’année 2022, lors de son premier passage devant la justice pour sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle sur six jeunes femmes.

>> Plus de détails ici

Acquitté partiellement début janvier à l'unanimité des jurés de sept des neuf charges à son encontre, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille doit encore faire face à la justice pour deux accusations par deux plaignantes : un viol et une tentative de viol. C’est un moment capital pour le joueur français, qui joue son avenir. "Mon client Benjamin Mendy (…) a hâte de laver son nom des deux autres chefs d’accusation afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie. Jusqu’à la fin de cette procédure, ni moi, ni mon client ne sommes en mesure de commenter davantage", avait indiqué Jenny Wiltshire, l'une de ses avocates, juste après le premier procès. Depuis ce verdict, son entourage et ses représentants sont restés très discrets.