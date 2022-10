Juventus: "La jeune génération se désintéresse du football", Agnelli ne désespère pas de voir la Super League prendre forme

Un des principaux partisans de la Super League le président de la Juventus Andrea Agnelli souhaite toujours voir ce projet prendre vie. À l’image du patron du Real Madrid Florentino Perez, le dirigeant italien a avancé des arguments en faveur de la réalisation de cette compétition.

C’est un des principaux sujets délicats dans le monde football depuis quelques temps. En 2021, l’annonce de la SuperLeague avait agité la plupart des supporters qui avaient montré leur opposition à ce projet dans la rue ou sur les réseaux sociaux. En 2022, certains ne désespèrent toujours pas de voir cette compétition voir le jour.

Comme le président de la Juventus Andrea Agnelli, qui comme son compère au Real Madrid Florentino Perez, estime que la SuperLeague est le meilleur moyen pour que le football ne perde pas en popularité: "La jeune génération se désintéresse du football et s’implique de moins en moins dans le sport", a-t-il déclaré dans une lettre adressée aux actionnaires de la Juventus. Il y a quelques jours dans une assemblée, Perez avait donné la solution pour que selon lui, le foot redevienne attractif: "Ils (les jeunes) exigent un produit de qualité que les compétitions européennes actuelles n'offrent pas."

"Jusqu’à la fin"

Vouée à concurrencer la Ligue des champions, la SuperLeague ne fait pas des heureux du côté de l’UEFA. Loin de là, puisque la président de l’instance Aleksander Ceferin a souvent critiqué ce projet, de même que le président du PSG et de l’ECA Nasser Al-Khelaïfi. Cette affaire a été dirigée vers la justice pour voir la compatibilité du projet avec le droit de l’Union Européenne.

De son côté, Agnelli attend le verdict mais pense connaître le moment du jugement: "Actuellement, le Tribunal de l'Union européenne est appelé à se prononcer sur notre secteur, cette fois pour vérifier si la structure actuelle de gouvernance du football européen est compatible avec le droit de l'UE. La Cour rendra probablement son arrêt au cours de la saison actuelle et celui-ci sera extrêmement pertinent pour toutes les parties prenantes." Si le jugement approche, le patron de la Juventus a partagé un message fort concernant la concrétisation de la SuperLeague: "Jusqu’à la fin."

Rivaliser avec la Premier League

Sans doute l’une des données les plus importantes, le volet économique. Selon Agnelli, l’un des objectifs de cette compétition est de réduire l’écart financier avec les clubs anglais qui peuvent compter sur l’attractivité de la Premier League, et les revenus qu’elles génèrent.

Afin d’éviter de trop dépendre de la Ligue des champions pour essayer de réduire cet écart, le dirigeant estime que la SuperLeague peut jouer un rôle pour apporter plus d’équilibre sur ce point: "C'est la ligue la plus importante du monde, inatteignable par toute autre ligue nationale. En conséquence, les clubs continentaux ont besoin de l'accès à la Ligue des champions comme seul levier pour limiter leur perte de terrain au profit des clubs anglais, ce qui augmente les risques économiques et sportifs"