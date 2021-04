Superleague européenne: Maracineanu dénonce un "club VIP" et un "véritable danger"

Alors que le projet de Superleague européenne gagne en concret ce dimanche, avec une possible annonce de création d'une nouvelle compétition semi-fermée, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a dénoncé ce qu'elle considère comme un "véritable danger pour le football".

Le projet de Superleague européenne entre grands clubs, qui a refait surface pour concurrencer la Ligue des champions de l'UEFA, représenterait "un véritable danger pour le monde du football", a estimé ce dimanche la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu, fustigeant un "club VIP de quelques puissants".

A l'unisson de l'Elysée, elle a réaffirmé l'opposition des autorités françaises "à la création d'une ligue européenne fermée" qui menacerait l'édifice pyramidal du foot européen et la redistribution des ressources entre la C1, épreuve reine européenne, et les championnats nationaux".

"La France est au soutien de l'UEFA et des instances mondiales pour préserver le football de cette folie marchande"

"Un système sans critère sportif d'accession qui réunit un club VIP de quelques puissants représente non seulement la négation du mérite sportif mais aussi un véritable danger pour le monde du football", a déclaré Mme Maracineanu dans un communiqué transmis à l'AFP. "Je suis profondément attachée au système de solidarité qui est le nôtre. Un tel projet fragiliserait gravement le système actuel basé sur la redistribution et le mérite sportif. La France est au soutien de l'UEFA et des instances mondiales pour préserver le football de cette folie marchande", a-t-elle insisté.

Sa prise de position intervient après celle de la présidence de la République qui, fait rare en matière d'organisation sportive, avait pris la parole dans l'après-midi. "Le président de la République salue la position des clubs français de refuser de participer à un projet de Superleague européenne de football menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif", a indiqué l'Elysée à RMC Sport et à l'AFP, disant vouloir "protéger l'intégrité des compétitions fédérales qu'elles soient nationales ou européennes".

La LFP et la FFF mobilisées

Dans le prolongement de ces deux prises de parole politiques, la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football profesisonnel (LFP) se sont également élevées dimanche contre le possible lancement d'une Superleague européenne. "Les rêves hégémoniques d'une oligarchie auront pour conséquence la disparition d'un système européen qui a permis au football un développement sans précédent sur le continent", ont fait valoir les deux instances.

"Le projet de Superleague mettra un terme à un système basé sur le mérite sportif et qui a su mettre en place des mécanismes de solidarité avec toutes les fédérations européennes", ont ils ajouté. Face à une possible "Superleague" entre clubs riches, l'UEFA a menacé d'exclure les équipes dissidentes dimanche, tendant l'atmosphère avant une réunion cruciale lundi pour l'avenir de sa Ligue des champions, directement concurrencée par ce projet de tournoi fermé.