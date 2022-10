Real Madrid: Perez défend la Super League en citant les chocs entre Federer et Nadal

Durant une assemblée du Real Madrid, le président du club Florentino Perez a à nouveau défendu le projet de la SuperLeague. Le dirigeant a utilisé le monde du tennis, et en particulier les légendes Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer.

En 2021, le monde du football a failli connaitre un gros bouleversement avec la création de la Super League. Une compétition visant à empocher plus de revenus et concurrencer la Ligue des champions. Cependant, après les menaces de l’UEFA vis-à-vis des clubs participants et la grosse colère des fans de football, ce projet n’a finalement pas vu le jour.

Mais l’un de ses fondateurs ne désespère pas de voir cette compétition voir le jour. Durant une assemblée du Real Madrid, le président Florentino Perez a répondu à une des principales critiques visant la SuperLeague. À savoir, le risque que les spectateurs se lassent de voir tout le temps des gros matchs. Pour contrer cela, le dirigeant a utilisé les exemples des confrontations entre les légendes du tennis Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer: "Nadal et Federer ont joué 40 fois au fil des ans, Nadal et Djokovic ?"

Les critiques de Perez envers le modèle de l’UEFA

À titre de comparaison, Perez estime que les confrontations avec d’autres grosses cylindrées européennes se font trop rares pour le Real Madrid: "Si vous regardez Liverpool, nous les avons joué neuf fois en 67 ans. Avec Chelsea à quatre reprises dans l'histoire de la Coupe d'Europe et les deux dernières fois ces deux dernières années, quel est l'intérêt de priver les fans de ces matches ?"

Pour appuyer ses arguments, Perez estime que si les instances du tennis venaient à installer le même système que l’UEFA, il y aurait beaucoup moins de confrontations entre les grands joueurs de ce sport: "Si les règles du football étaient extrapolées aux autres sports, nous n'aurions guère vu Nadal et Federer à trois reprises au cours de toutes ces années."

Le Madrilène en a aussi profité pour envoyer un nouveau tacle à l’UEFA: "Pour des raisons qui nous échappent, l'UEFA va dans la direction opposée. Le nouveau modèle ne servira qu'à aliéner davantage les fans et à accélérer le déclin du football. Il n'y a aucun club de football dans le top 10 des clubs les plus riches du monde, nous devons faire quelque chose de mal dans la vieille Europe."

"Notre sport bien-aimé est malade"

Face à ce "déclin", Perez pense que la Superleague est un bon moyen d’éviter de voir le football perdre de sa suprématie face aux autres sports: "Notre sport bien-aimé est malade en Europe, il perd son leadership. Les jeunes sont de moins en moins intéressés, ils exigent un produit de qualité que les compétitions européennes actuelles n'offrent pas."

En guise de remède, une seule solution: augmenter le nombre de grosses affiches européennes: "Avec le plus grand respect, nous comprenons que ces compétitions doivent évoluer pour offrir les meilleurs matchs tout au long de la saison afin de rendre au football sa place" Des déclarations qui ne devraient pas arranger les liens du président du Real Madrid avec Nasser Al-Khelaifi (président du PSG et de l’ECA), ainsi que le patron de l’UEFA Aleksander Ceferin. Deux personnages opposés au projet de Perez.