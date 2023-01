Kings League: Piqué annonce "un truc de fou" à venir dans le tournoi et en profite pour tacler Tebas

Gerard Piqué a annoncé lundi sur les réseaux qu’une "bombe" viendrait pimenter la suite de la Kings League le week-end prochain. L’ancien défenseur espagnol, à l’origine de cette nouvelle compétition hybride lancée en début d’année, en a profité pour adresser une pique à Javier Tebas, le patron de la Liga.

Après avoir imaginé le concept et mis en place le tournoi, il en assure maintenant la promotion. Gerard Piqué ne ménage pas ses efforts pour faire parler de la Kings League. Lancée en début d’année, cette nouvelle compétition hybride regroupe des célébrités du web, des anciennes gloires du football et des inconnus tirés au sort. Avec des règles empruntées au water-polo ou au tennis et une "golden card" susceptible de changer le cours d’un match à tout moment. Le tout filmé dans un port industriel de Barcelone et suivi en live par des millions de personnes sur Twitch.

Après les deux premières journées, les audiences cartonnent. Et Piqué savoure ce départ couronné de succès. Iker Casillas (1K FC), Sergio Agüero (Kunisports) ou le streamer Ibai (Porcinos FC) sont chacun à la tête d’une des douze équipes engagées dans la Kings League. D’autres personnalités se succéderont tout au long de la compétition. Javier Saviola ou Ricardinho, la légende du futsal, ont déjà annoncé leur participation.

Un joueur mystère baptisé "Enigma 69"

Après l’apparition d’un joueur mystère, masqué et baptisé "Enigma 69" (qui pourrait être Nano Mesa, l’ancien attaquant de Cadix) au sein de l’équipe xBuyer Team, Piqué a posté lundi un message sur les réseaux en annonçant une nouvelle sensationnelle à venir. "La bombe qui arrive dimanche prochain, c’est un truc de fou. Tic, tac, tic, tac", a écrit l’ancien taulier du Barça, qui a mis fin à sa carrière de joueur cet hiver.

Le champion du monde 2010 a commencé son message par "Bienvenue au cirque de la Kings League". Une manière de tacler Javier Tebas, le patron de la Liga, qui a récemment égratigné la nouvelle compétition de Piqué dans la presse. "La seule chose que la Kings League a en commun avec le football, c’est que vous jouez avec un ballon et que vous devez marquer des buts, a déclaré le dirigeant espagnol. Je pense que c'est un cirque. J'aime bien le cirque, mais ce n'est pas comparable à l'industrie du football".