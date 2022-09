L'ancien Ballon d'or Kaka va courir le marathon de Berlin

L'ancien joueur de football brésilien Kaka, Ballon d'or 2007 et champion du monde 2002, va faire ses débuts de marathonien à Berlin, le 25 septembre.

Le Ballon d'or 2007 va courir dans les rues de Berlin. L'illustre footballeur brésilien Kaka (40 ans) va participer au marathon de la capitale allemande prévu ce dimanche 25 septembre. Lors d'une conférence de presse, tenue à deux jours du départ, le champion du monde 2002 aussi excité qu'il l'était avant les matchs.

Objectif 3h40

Gloire de l'AC Milan, Kaka a affirmé que le combat de son père contre le Covid l'avait poussé à participer au marathon de Berlin. "Il est resté 45 jours à l'hôpital. Heureusement, il est parmi nous aujourd'hui", a déclaré l'ancien numéro 10, avant de préciser que son père et son frère allaient participer à cette "expérience familiale". "Il ne va pas courir, il va juste marcher mais nous voulions qu'il fasse cette expérience avec nous (...) c'est plus une expérience familiale", a-t-il ajouté.

Kaka, de son vrai nom Ricardo Izecson dos Santos Leite, a déclaré que les marathons étaient vraiment des événements sportifs particuliers, car les amateurs pouvaient y participer aux côtés des professionnels.

"C'est quelque chose qui est vraiment propre aux marathons: après, on peut dire, le meilleur a fait ce temps et parallèlement, on a couru avec lui", a dit celui qui espère couvrir la distance en moins de quatre heures: "Je voudrais faire aux alentours de 3 heures 40 minutes (...) si je me sens bien, peut-être que je ferai mieux".