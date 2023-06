L'été chargé de Messi va se poursuivre avec le jubilé de Riquelme à la Bombonera

L'ancien footballeur argentin Juan Roman Riquelme a indiqué, jeudi, que Lionel Messi serait présent à son jubilé, le 25 juin prochain à la Bombonera.

Dimanche 25 juin, un jubilé en l'honneur de l'ancienne star argentine Juan Roman Riquelme (44 ans) est prévu à la Bombonera, le stade de Boca Juniors à Buenos Aires. D'anciens grands noms du CABJ, du FC Barcelone, de Villarreal et de la sélection argentine - les anciennes équipes de Riquelme - sont notamment attendus. Parmi ceux-ci, l'ancien numéro 10 lui-même a confirmé la présence du septuple Ballon d'or Lionel Messi, tel que l'a rapporté le média argentin Olé ce jeudi.

Riquelme, Maxi Rodriguez... le programme chargé de Messi

"Messi va être là et pour moi c'est un rêve", a déclaré Riquelme, dans des propos rapportés par le quotidien. "Nous, les Argentins, avions Maradona et lui. J'ai eu la chance d'être un coéquipier pour eux deux. Messi sera là. Il passera sûrement un bon moment. Il jouera avec les meilleurs supporters du monde, dans le plus beau stade dans le monde", s'est ému l'ancien capitaine de l'Albiceleste, médaillé d'or aux Jeux olympiques de Pékin en 2008... là où Lionel Messi, actuellement en tournée estivale avec l'Argentine, a inscrit jeudi face à l'Australie (2-0) le but le plus rapide de sa carrière.

La veille de ce fameux 25 juin, Messi fêtera son 36e anniversaire et honnorera un autre de ses ex-coéquipiers. Le jubilé de Maxi Rodriguez (42 ans) est en effet prévu depuis longue date à Rosario, la ville natale des deux compères. Auparavant, Leo Messi, futur joueur de l'Inter Miami, disputera lundi le dernier match officiel de sa saison, à l'occasion d'un match entre l'Indonésie et l'Argentine, à Jakarta.