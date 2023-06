Argentine-Australie: Messi inscrit le but le plus rapide de sa carrière

Lors du match amical entre l'Argentine et l'Australie (2-0), ce jeudi en Chine, Lionel Messi a inscrit le but le plus rapide de sa carrière, clubs et sélection confondus.

Opposée à l'Australie, ce jeudi dans le cadre d'un match amical à Pékin, l'Argentine a très rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de son capitaine, Lionel Messi. Si rapidement qu'il s'agit même du but le plus rapide du septuple Ballon d'or en carrière, tel que l'a notifié Opta.

Le numéro 10 argentin a trouvé la faille 1 minute et 19 secondes après le coup d'envoi, d'une frappe enroulée décochée dans l'axe, à 20m, qui a surpris Mathhew Ryan sur sa droite. Son 103e but an faveur de l'Argentine (en 175 sélections), le 807e en carrière. Les Sud-Américains l'ont finalement emporté 2-0, suite à un coup de tête vainqueur de German Pezzella en seconde période.

Son précédent record datait de 2018

Lionel Messi n'est de toute façon pas du genre à se presser. Avant ce but inscrit en 79 secondes, la précédente réalisation la plus rapide de sa carrière remontait au 14 mars 2018, avec le FC Barcelone, en huitième de finale de Ligue des champions. "La Pulga" avait alors trompé Thibaut Courtois après 2 minutes et 9 secondes de jeu.

En novembre dernier, l'Albiceleste avait déjà affronté les Socceroos lors de leur parcours vers leur sacre mondial. Lionel Messi, le futur joueur de l'Inter Miami, avait également marqué dans ce huitième de finale serré, conclu par une courte victoire des futurs champions du monde (2-1).