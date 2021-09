Une affiche Italie-Argentine officialisée pour juin 2022

L'UEFA et la CONMEBOL ont publié ce mardi un communiqué commun pour annoncer la tenue d'un match Italie-Argentine, entre le récent vainqueur de l'Euro et celui de la Copa America.

L'affiche n'a pas encore de surnom, mais son principe est simple: opposer le champion d'Europe au champion d'Amérique du sud, les deux plus grands continents de la planète football.

Par un communiqué commun, l'UEFA et la CONMEBOL - la confédération sud-américaine - ont annoncé ce mardi la tenue d'un match entre l'Italie et l'Argentine en juin 2022, un an après le sacre de la Nazionale à l'Euro et celui de l'Albiceleste à la Copa America.

"La CONMEBOL et l'UEFA annoncent aujourd'hui l'extension de leur coopération actuelle, ainsi que l'organisation d'un match entre le vainqueur de la Copa America 2021, l'Argentine, et le vainqueur de l'Euro 2020, l'Italie, lors de la fenêtre internationale de juin 2022 dans un lieu à confirmer", explique le communiqué, qui précise d'ailleurs que les deux organisations ont trouvé un accord pour "trois éditions" de ce match.

Un message envoyé à la Fifa ?

Dès le mois de juillet, un journaliste du New York Times évoquait des négociations entre les deux confédérations pour une telle rencontre. A l'époque, il était question d'un match à Naples, la ville d'adoption du grand Diego Maradona. L'idée est-elle toujours d'actualité? Mystère.

En dehors de l'affiche en elle-même, cet accord UEFA-CONMEBOL, les deux confédérations en conflit avec la Fifa de Gianni Infantino sur la question de la refonte du calendrier (et pas que), ressemble clairement à un message adressé à Zurich.

"L'organisation de ce match s'inscrit dans le cadre de l'élargissement de la coopération entre la CONMEBOL et l'UEFA, qui concerne notamment le football féminin, le futsal et les jeunes, l'échange d'arbitres, ainsi que des programmes de formation technique, poursuit le texte. (...) L'accord comprend également l'ouverture d'un bureau commun à Londres, qui sera chargé de coordonner les projets d'intérêt commun. Avec lui, la CONMEBOL et l'UEFA expriment leur engagement pour le développement du football au-delà de leurs zones géographiques, en tant que pont qui unit les personnes, les pays, les continents et les cultures."