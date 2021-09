La Fédération américaine de foot va appliquer les mêmes contrats pour les femmes et les hommes

Les joueurs et joueurs des équipes nationales américaines de football bénéficieront de contrats identiques, a annoncé la Fédération américaine de football, mardi dans un communiqué.

La Fédération américaine de football va proposer des contrats identiques aux hommes et aux femmes qui jouent en équipe nationale, a déclaré l'USSF mardi dans un communiqué. "US Soccer est persuadée que la voie à suivre pour tous ceux qui sont impliqués et pour l'avenir du sport aux Etats-Unis passe par une structure salariale unique pour les deux équipes nationales", a expliqué la Fédération.

La semaine dernière, la présidente de l'USSF Cindy Parlow Cone avait déclaré que l'instance souhaitait mettre au même niveau les primes versées aux hommes et aux femmes lors de la Coupe du monde. Il s'agit de la principale revendication des joueuses. La Fédération a assuré mardi qu'elle ne signerait pas d'accord "qui ne ferait pas l'important pas en avant de l'égalité des primes à la Coupe du monde".

Un long combat

Le fruit d'un long combat mené par Megan Rapinoe et ses coéqupières. En 2019, les joueuses de l'équipe nationale avaient attaqué leur Fédération en justice pour obtenir l’égalité des salaires et des conditions de travail avec les hommes. Mais en mai 2020, un juge les avait déboutés de leur demande en rejetant l'argument de discrimination salariale.

Les Américaines, doubles championnes du monde en titre, avaient fait appel en réclamant même d'être payées que les hommes en raison de leur palmarès bien plus fourni (quatre titres des championnes du monde et quatre médailles d'or olympiques). Elles réclamaient même 66 millions de d'ollars d'arriérés de salaires.

L'été dernier, les Américaines ont échoué en demi-finales du tournoi olympique de Tokyo en s'inclinant face au Canada (1-0). Elles se sont consolées avec la médaille de bronze.