"Si boire c’est du prosélytisme...", un arbitre de District surpris par le communiqué de la FFF sur le ramadan

Interrogé vendredi par RMC Sport, Elias Nassif, arbitre de district, a donné son avis sur le communiqué polémique de la FFF, rappelant l’interdiction des pauses durant les matchs pour rompre le jeûne en période de ramadan.

La FFF ne s’attendait sans doute pas à faire autant de bruit en rappelant aux arbitres "le principe de neutralité du football sur les lieux de pratique." En cette période de ramadan, l’instance fédérale a tenu à rappeler aux officiels l’interdiction des "interruptions de match suite au rupture du jeûne du ramadan." Elias Nassif, arbitre de district, a été alerté jeudi après-midi par mail. "Je ne suis pas vraiment concerné parce que j’arbitre en journée mais j’ai été surpris parce qu’on a des groupes entre arbitres mais on en a jamais entendu parler", indique-t-il ce vendredi à RMC Sport.

"On est là pour protéger la santé des joueurs"

Elias Nassif assure n’avoir jamais eu de souci avec des joueurs en période de ramadan. Et il a dû mal à voir où est le problème dans le fait d’accorder une pause pour permettre aux joueurs de boire ou manger : "Bien sûr qu’on ne va pas prendre cinq minutes dans un match, ça n’aurait pas de sens, mais à l’image d’une pause fraicheur qui est entrée dans le règlement, prendre 30 secondes ou une minute pour boire quelque chose et manger un peu, il n’y a pas de soucis. En tant qu’arbitre, on est là pour protéger les joueurs, les soutenir et protéger leur santé. Surtout en amateur, on ne va pas empêcher des seniors ou des petits de boire un peu d’eau pour jouer au foot."

"Si boire c’est du prosélytisme..."

Pour les pros, Elias Nassif rappelle que ces pauses sont autorisées en Premier League et en Bundesliga et qu’elles ne sont finalement moins longues que certaines blessures ou remplacements. "Même si ce n’est pas autorisé les coachs feront un changement et les joueurs iront boire sur le banc, poursuit-il. Ça ne pose pas de problèmes, même s’il faut rajouter une minute de temps additionnel."

Face à la polémique qui enfle, l’arbitre assure qu’il ne s’agit "pas d’un gros sujet" et pointe la mauvaise com de la FFF: "Le communiqué est un peu contradictoire parce qu’on nous dit "pas de discrimination, pratiquer le foot en respectant autrui"... Trente secondes ne font de mal à personne. Il reprend des articles du statut de l’arbitrage, comme quoi on ne doit pas faire de politique, propagande, prosélytisme… Je comprends, il le faut. Après, de là à dire que faire 30 secondes de pause pour boire c’est du prosélytisme… ce n’est pas à moi de juger mais on verra bien", conclut l’arbitre.