Digard sur le ramadan dans le football: "Les Anglais sont plus ouverts que nous"

L'entraîneur de l'OGC Nice se montre en faveur de l'arrêt des matchs pour permettre aux joueurs effectuant le ramadan de rompre leur jeûne, à l'image de ce qui se fait en Angleterre. La FFF se montre pourtant contre l'interruption des rencontres.

Didier Digard n'est pas tout à fait d'accord avec la fédération. L'entraîneur de l'OGC Nice se montre en faveur de l'interruption (brève) des matchs en Ligue 1 pour permettre aux joueurs qui pratiquent le ramadan de rompre leur jeûne, comme ce qu'il se fait en Angleterre. La FFF a rappelé dans un mail adressé aux officiels l'interdiction de stopper les rencontres pour ce motif.

"Cette année, les horaires n’empiètent pas sur les matchs, rappelle Digard ce vendredi. On a regardé le calendrier, ce seront des matchs à 21 heures donc le jeûne sera déjà rompu. Moi je n’ai pas de position sur ces choses-là, c’est toujours compliqué. On est dans un pays laïc, pas dans un pays musulman. Ce sont toujours des sujets délicats".

"Ce serait bien que la France le fasse"

"On connaît l’Angleterre, ajoute le coach des Aiglons au sujet de ce qui est couramment pratiqué outre-Manche. Il faut avouer les choses, ils sont plus ouverts que nous sur le sujet et ça a toujours été (le cas). Maintenant, ce serait bien que la France le fasse. Je pense que ça pose de soucis à personne qu’ils ne le fassent pas parce qu'on sait qu’à partir du moment où on n’est pas dans un pays musulman, on ne peut pas espérer avoir des choses en conséquence. Il faut accepter le pays où l'on vit".

En septembre dernier, la question du ramadan avait été au cœur d’une polémique à Nice. En effet, un clash entre l’ancien directeur sportif Julien Fournier et l’ex-coach Christophe Galtier serait né en raison de la gestion du ramadan. L’actuel entraîneur du PSG était accusé d'avoir demandé à l'un de ses joueurs, Hicham Boudaoui, qui faisait le jeûne, de manger avant un match. Il aurait aussi exigé que tous les joueurs soient présents au réfectoire du club lors des repas, y compris ceux effectuant leur jeûne, ce qui avait été accepté.

"Ils ont la totale liberté"

"On les accompagne du mieux possible, explique Digard à propos de la gestion du ramadan au club. On a un pôle performance de grande qualité. Ils sont suivis au niveau de l’alimentation et de l’hydratation. Ils le font par conviction et ça facilite beaucoup les choses. On le subit beaucoup moins quand c’est comme ça sur les entraînements, on ne voit pas du tout la différence. Ils ont la totale liberté, on ne leur pose aucune question. On les aide s’ils ont besoin mais on juge juste la performance, pas celui qui fait ou qui ne fait pas (le ramadan)".