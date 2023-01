La FFF évince un adulte qui se faisait passer pour un ado en U17

Un joueur de 25 ans a été radié par la Fédération française de football après avoir menti sur son âge. Celui qui jouait au poste de défenseur central à Istres évoluait frauduleusement dans le championnat U17.

A l'heure où les dirigeants de la FFF se déchirent sur l'avenir de Noël Le Graët après les polémiques récentes autour de Zinédine Zidane, Sonia Souid ou sur l'audit ministériel, le travail des commissions bat son plein.

Selon les éléments relayés par le site de L'Equipe, la commission fédérale des règlements et contentieux a récemment radié un joueur de 25 ans qui se faisait passer pour un adolescent. Dans un procès verbal publié fin décembre, l'organe de la FFF a donc choisi de radier un dénommé Raby Ngiamba, plus connu sous l'appellation de Marvin Mukiele (aucun lien avec le joueur du PSG), et ancien joueur de du FC Istres chez les jeunes.

Un seul match en U17 avec Istres

Une nouvelle histoire de joueur ayant menti sur son âge que son propre club de Istres a mis en lumière après avoir appris la nouvelle. Recruté du côté de Sète pendant l'intersaison, le défenseur central qui prétendait avoir 16 ans a même été aligné durant le mois d'août lors d'un match du championnat U17 national face aux Girondins de Bordeaux sur les terrain du Haillan en Gironde.

"Il correspondait aux critères des entraîneurs, arrivait d'un club respectable. On n'a pas spécialement cherché à enquêter sur son passé dans la mesure où tout semblait régulier, on a fait confiance, a même raconté Laurent Thomas, ancien président et désormais manager général d'Istres, auprès du quotidien. Mais on l'a très vite prié de faire ses valises."

"On a reçu des photos de lui en seniors"

Celui qui les Istréens connaissaent sous le nom de Marvin Mukiele a donc joué une seule et unique rencontre avec le club provençal lors du nul contre les jeunes pousses des Girondins (1-1). Après avoir été prévenu des mensonges du défenseur, Istres a contacté la FFF pour éviter de gros problèmes pour le club.

"On a reçu des photos de lui en seniors, des années plus tôt, ça nous a affolés, a encore expliqué le manager général d'Istres. On a voulu agir le plus vite possible, en toute transparence."

Un mensonge après des déceptions à son arrivée en France

Dans son procès-verbal, la commission fédérale des règlements et contentieux a même précisé que ce Raby Ngiamba/Marvin Mukiele avait déjà menti sur son au moment de signer à Sète en janvier 2022. Contrairement à ses dires, le défenseur n'était pas né le 19 octobre 2006 à Kinshasa en République démocratique du Congo mais le 24 octobre 1997.

Par le passé, selon les éléments du PV, le défenseur avait obtenu des licences dans plusieurs clubs de la Ligue d'Occitanie entre 2004 et 2019 et a même déjà sous le coup d'une interdiction de prise de licence pour dix ans depuis janvier 2020, pour des faits similaires. C'est donc sous une troisième identité "Rabiot Ngiamba" et né, cette fois, en 2022 qu'il jouerait depuis près deux ans.

Une brève tentative dans le rugby?

Après être arrivé en France avec l'espoir d'y faire carrière dans le football, la faute à son statut d'étranger et à une blessure, l'individu radié par la FFF a donc menti sur son âge afin d'intégrer des équipes juniors.

"Ne parvenant pas à atteindre son rêve, il a cru pouvoir aller loin dans le football en changeant d'identité et en se faisant donc passer pour un joueur plus jeune", ont ainsi détaillé les membres de la commission de la FFF au moment de justifier leur décision. Malgré la sanction contre lui, Raby Ngiamba/Marvin Mukiele a reconnu son erreur et espère désormais "tourner la page" loin du football.

Sans savoir s'il s'agit de la même personne, le journal L'Equipe a aussi trouvé une coïncidence étrange dans le rugby où un certain Marvin Mukiele, né le 19 octobre 2006 au Congo, a joué avec un club de rugby basé en Occitanie avant de disparaître courant novembre quand des doutes sur son identité sont apparus.