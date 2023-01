Affaire Le Graët: Deschamps réagit aux propos "inappropriés" de Le Graët et admet une "rivalité" avec Zidane

Si Didier Deschamps n'a pas voulu commenter la mise en retrait de Noël Le Graët à la tête de la FFF, le sélectionneur des Bleus a salué les excuses de son président pour ses propos sur Zinédine Zidane.

À Nice avec Brigitte Macron et Christian Estrosi pour un événement de l'opération Pièces jaunes, Didier Deschamps a pris la parole peu après l'annonce ce mercredi de la mise en retrait de Noël Le Graët de son poste de président de la Fédération française de football (FFF). Le sélectionneur de l'équipe de France n'a toutefois pas voulu consacrer sa déclaration à cette mise en retrait. "Ce n'est pas prévu", a-t-il balayé, préférant s'exprimer sur la polémique suscitée par les propos du dirigeant de 81 ans sur Zinédine Zidane.

"Avant que l'on me pose des questions, je préfère dire quelques mots sur les déclarations de mon président, a d'abord anticipé Didier Deschamps après un bain de foule et plusieurs autographes signés. Ses propos, comme il l'a reconnu et admis, ont été inappropriés. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait présenté ses excuses à Zizou".

Didier Deschamps en a profité pour reconnaître une "rivalité sportive" avec Zinédine Zidane, régulièrement pressenti pour prendre sa succession à la tête des Bleus: "La situation sportive fait que cela a amené une rivalité sportive entre nous deux. Voire, pour certains, une opposition. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l'on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie comme joueur et par rapport à ce qu'il est ce qu'il représente dans le football et le sport français".

Deschamps sur la retraite internationale de Lloris: "Je regrette"

Le sélectionneur a ensuite réagi à la fin de la carrière internationale de son capitaine Hugo Lloris: "J’ai échangé longuement avec Hugo, je le connais très bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il s’est exprimé sur le pourquoi du comment. J’ai en face de moi quelqu’un que je connais très bien, que je respecte beaucoup. Et quand une personne est animée d’une conviction profonde, elle ne prend pas de décision sur un coup de tête. C’est mûrement réfléchi. Je comprends sa décision, même si je la regrette. C’est quelqu’un qui a été très important pour l’équipe de France tant humainement que sur le plan sportif. Il va nous manquer mais c’est sa décision et il faut lui dire merci pour tout ce qu’il a fait".