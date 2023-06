La folie Messi, un cadeau spécial et des larmes… l'inoubliable soirée de Maxi Rodriguez pour son jubilé

L’ancien milieu de terrain argentin Maxi Rodriguez (42 ans) faisait son jubilé samedi soir à Rosario à l’occasion d’un match d’adieu entre son club des Newell’s Old Boys et une sélection argentine. Pour ce grand moment d’émotion, l’ancien joueur a pu compter sur la présence de Lionel Messi, auteur d’un triplé anecdotique avec l’Albiceleste.

Le stade Marcelo Bielsa en feu. Rosario a fêté comme il se doit l’une de ses idoles Maxi Rodriguez samedi soir pour ses grands adieux au football. Après avoir débuté et terminé sa carrière dans son club de toujours des Newell’s Old Boys, le milieu de terrain international argentin (42 ans - 57 sélections) voulait dire au revoir à ses fans lors d’une soirée très très riche en émotion. A l’occasion d’un match de gala entre son club et une sélection argentine, l’ancien joueur passé aussi par l’Espanyol, l’Atlético et Liverpool en Europe a pu compter sur la présence de certains champions du monde. Et pas n’importe lesquels.

Un triplé en une mi-temps pour Messi

Angel Di Maria, Leandro Paredes, le sélectionneur Lionel Scaloni auteur d’un tacle qui a enflammé tout le stade et surtout Lionel Messi, ont répondu présent pour célébrer leur ancien partenaire. L’ex-star du PSG qui fêtait samedi son premier anniversaire dans la peau d’un champion du monde a disputé la première période aux côtés de Maxi Rodiguez avec l’Argentine. Sans trop forcer, le futur joueur de Miami (il pourrait être présenté le 16 juillet avec Busquets) a inscrit trois buts lors d’un match marqué par la victoire anecdotique des Newell’s 7-5. Même si la Pulga rejoindra la MLS, le public de Rosario, sa ville, a lui a adressé un message en chantant "Icin c’est ta maison, tu peux revenir", sans oublier de lui souhaiter son anniversaire. "Je suis content d’être là pour la Fiera ("le fauve", le surnom de Maxi Rodriguez), a déclaré Messi au micro de ESPN. Cette journée est pour lui."

Lionel Messi au jubilé de Maxi Rodriguez le 24 juin 2023 © AFP

Un maillot porté par Maradona en cadeau

L’intéressé n’a pas été déçu. Devant 40.000 fans, Maxi Rodriguez a reçu une énorme ovation avant de saluer le public, au bord des larmes. "Merci de m’avoir offert ce cadeau, a-t-il lâché, très ému. Je veux que ce soit une nuit de rêve, inoubliable pour moi." Le milieu de terrain s’est vu offrir un maillot historique des Newell’s porté par un certain Diego Maradona remis par Benjamin Agüero, fils de Sergio Agüero et petit-fils de l’idole du peuple argentin, décédé en 2020. A la onzième minute, le match s’est interrompu, le temps que le stade plonge dans le noir et que le numéro 11 des Newell’s s’illumine au-dessus des lumières des portables. La soirée s’est achevée par un doublé de la star du jour, et surtout un dernier clip réalisé par son club avec des messages émouvants de ses proches et notamment de sa grand-mère. Une soirée inoubliable pour la Feria.