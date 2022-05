"La mort de Mouscron, c’est la mauvaise gestion de Lopez et de ses acolytes", déplore Stéphane Pauwels, proche du club

Supporter de toujours du club de Mouscron, dans lequel il a même essayé de s'investir, le journaliste Stéphane Pauwels livre son avis sur la gestion de Gérard Lopez, propriétaire des Girondins de Bordeaux mais aussi du club belge depuis 2020. Ce lundi, Mouscron a été rétrogradé administrativement de D2 belge au niveau amateur.

Expliquez-nous ce qu’il s’est passé à Mouscron?

Je suis de Mouscron, c’est mon club de toujours. Ça fait de nombreuses années que ça ne va pas entre Pini Zahavi et Gérard Lopez, ça a été des montages financiers avec des agents de joueurs pour faire des plus-values. On avait besoin d’un vrai projet, ce qui n’est pas le cas. Ce club vient de faire faillite, hier (le club a été rétrogadé administrativement au niveau amateur mais n'a pour l'instant pas déposé le bilan, ndlr). On nous a baladé depuis des mois, il y a un mois, la maire de Mouscron m’a demandé de mettre mon nez dedans, on a eu les chiffres, c’était catastrophique avec une dette d’1,6 million d’euros rien que pour les fournisseurs locaux. Il y avait aussi 2 millions de dettes rien que pour les salaires, sans compter les arriérés du passé. Je crois que Monsieur Lopez a fonctionné comme ça avec Lille et maintenant à Bordeaux. A sa décharge, il s’est mal entouré à Mouscron.

Le club est en danger, en faillite?

Mais c’est la faillite, maintenant on doit se débrouiller au niveau local pour sauver les 600 jeunes. Si on avait eu ce dossier en janvier, il y avait des candidats, des clubs anglais, espagnols… Mais quand on a repris le dossier, il fallait 8 millions d’euros, pas beaucoup pour un grand club anglais mais c’est beaucoup quand on demande ça en 10 jours… Lopez a menti et ils ont laissé pourrir la situation, on n’arrivait pas à le joindre… Les dirigeants de Mouscron refusaient de donner les chiffres du club, à croire qu’ils voulaient la faillite…

"Je pense que Monsieur Lopez n’a plus sa place dans le foot en Belgique et en France"

Gérard Lopez est au coeur des problèmes de beaucoup de clubs (Bordeaux, Mouscron, Boavista, Lille)...

C’est surtout un homme qui fait travailler les clubs avec l’argent des autres, pas le sien, je n’ai pas beaucoup de respect pour les gens qui ne tiennent pas parole et mettent en péril des petits clubs. Je vais revenir sur le dossier du LOSC. J'appuie Monsieur Létang, que j’ai eu au téléphone. La défense de Mouscron est de dire que c’est à cause du LOSC et c’est faux ! Il n’y avait pas de partenariat entre les deux clubs, ça transitait par la société de Monsieur Lopez. La mort de Mouscron, c’est la mauvaise gestion de Monsieur Lopez et de ses acolytes. La plupart des joueurs vont retrouver un club mais pour les employés du club, ça sera plus difficile.

Le scénario de Mouscron peut-il se reproduire à Bordeaux?

Quand on voit ce qu’il s’est passé à Lille, comment peut-on redonner les clefs de Bordeaux avec la même filiale. Peut-être que les politiciens ont eu peur pour Bordeaux... Comment la DNCG a accepté ça, moi ça m’échappe… Je pense que Monsieur Lopez n’a plus sa place dans le foot en Belgique et en France."