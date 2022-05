Mouscron: "On se sent oubliés!", le témoignage de Tainmont qui épingle Gérard Lopez

Le Royal Excel Mouscron, qui appartient au Président des Girondins de Bordeaux Gérard Lopez, n’a plus de licence professionnelle, il jouera donc en division amateur la saison prochaine. Suite à des problèmes financiers (on parle d’une dizaine de millions d’euros), le club belge pourrait tout simplement disparaître. Les salaires ne sont plus payés depuis le mois de février et ceux du mois de mai et juin ne devraient pas être honorés. Le milieu de terrain français Clément Tainmont, sous contrat jusqu'en juin raconte.

Comment avez-vous appris la descente de Mouscron en quatrième division ?

On aurait aimé l’apprendre par notre présidence, par les gens qui gouvernent ce club. Mais on l’a appris par les réseaux sociaux, par notre capitaine qui a eu une conversation avec un employé, qui lui-même avait reçu un message WhatsApp de la part d’un responsable. Apparemment c’était la méthode employée, on doit l’accepter.

Vous êtes toujours sous contrat et toujours pas payé. Depuis combien de temps dure ce scénario négatif ?

Alors là ça fait deux mois. Le mois de mars et avril on n’a pas perçu notre salaire. On nous l’avait promis maintes et maintes fois via Monsieur Lopez mais ces deux mois ne sont toujours pas arrivés. On devrait les avoir mais je ne m’en fait pas une montagne parce que ça va être négatif. Il reste encore mai et juin à percevoir donc ça fait quatre mois et j’ai ma petite idée sur la finalité.

Aujourd'hui, comment ça se passe, vous vous entraînez encore ? Le championnat est terminé ?

Le championnat s’est terminé début avril, à partir de là, étant donné qu’on était pas payé, le coach nous a dit “partez une semaine et aller vous aérer la tête et puis on reprendra l'entraînement pendant trois semaines pour garder la forme.” Finalement, l’usure mentale a fait que tout le monde a plus ou moins lâché et il n’y a pas vraiment eu de reprise d'entraînement, seulement ceux qui en avaient envie, c’était des petits groupes d’anciens avec beaucoup de jeunes. Ça s'est terminé par deux séances en petits groupes auxquelles j’ai participé. Maintenant on est en vacances entre guillemets.

Vous êtes un peu abandonnés…

Ca fait un moment qu’on est esseulés et qu’on se sent oubliés par beaucoup de gens, qui malheureusement, sont ceux qui prennent des décisions et des grosses décisions pour ce club. Maintenant, chacun est parti de son côté, espère des nouvelles et discute sur les différents groupes WhatsApp. On est attentif à la situation mais on sait très bien qu’on va devoir trouver des solutions rapidement.

Gérard Lopez est-il venu vous voir une fois cette saison ?

Non jamais. Je suis arrivé en cours de saison. Des échos que j’ai eu, il s’était présenté une fois quand il avait repris le club via le LOSC. C’était la seule fois apparemment où il est venu. Depuis, à part 2-3 personnes, dont Mr Seillier qui était comptable et qui est passé dirigeant, c’était les seules personnes qui avaient un contact avec lui. Les joueurs jamais.

Comment est-il perçu au club, les joueurs, quand vous voyez ce qu’il se passe avec Bordeaux et Boavista. Ça ne devait pas vous réconforter ?

Aussi sur ce qu’il s’est passé à Lille. Je suis passé à Reims donc je connais un peu Monsieur Létang et ce qu’il en a conclu suite au départ de Monsieur Lopez. Ça m'a assez surpris qu’il arrive encore à retrouver un club après une gestion comme il a eu au LOSC. Après je suis peut-être mal placé, je ne suis que joueur et pas dirigeant, je ferais peut-être pas mieux que les autres. Mais c'est sûr que quand on apprend qu'à Boavista il y a aussi des retards de paiement, on comprend bien qu’en termes de gestion il y a quelque chose qui ne va pas. J’essaie de le prendre avec du recul et je me dis que s'il est là, c’est qu’on lui a laissé l’opportunité et après il gère comme il l’entend, c’est malheureux. Que voulez-vous qu’on fasse à part accepter la situation ? On a pas d’autres choix mais c’est une situation que personne ne veut vivre, que ca soit joueur de foot ou employé de n’importe quel domaine d’activité.

Pour vous, heureusement vous êtes en fin de carrière, parce que pour un jeune, pour la suite ça doit être terrible.

Oui c’est terrible. Mais moi comme je vous ai dis, j’ai fait deux ou trois séances en fin de championnat, il n’y avait que des jeunes. Certains aux portes des pros, d’autres avec du temps de jeu en fin de saison. Ces jeunes là aujourd'hui, qu’est ce qu'ils vont faire ? Leur projet tombe à l’eau, il y a énormément de déception chez ces jeunes là. Il a fallu les encadrer en tant que joueurs d’expérience, on a plus de recul par rapport à la situation et de vécu. C’est dommage parce qu’il y a de grosses installations à Mouscron, il y a le Futuro (centre de formation, NDLR), il y a énormément de jeunes, des gros résultats sportifs, un bel encadrement et c’est plus de 600 jeunes qui vont être jetés en pâture et vont devoir se trouver un nouvel horizon et c’est ce qu’il y a de plus difficile pour tous ces gens là.

On parle de 4e division mais ça c'est pour l’instant. En cas de dépôt de bilan, le club peut être rayé de la carte.

Je pense qu’on va plus se projeter là-dessus. Parce qu’on est dans une situation catastrophique, on va entrevoir le pire. Je ne vois pas comment le club pourrait s’en sortir avec tous ces millions de dettes. On a écho de ce qu’il se passe mais si le club repart de D2 amateur, on a des salaires à percevoir, il y a des dettes à payer et tout un système pour épurer toutes ces dettes, ça va prendre énormément de temps. Pour certaines personnes, la meilleure solution c’est de déclarer une faillite pour être soulagé de tout ça et avancer autrement. Est ce que le club disparaitra, est ce qu’il revivra sous un autre nom, un autre matricule, ça on le verra mais l’issue est quand même assez catastrophique.