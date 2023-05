La remontada fantastique de Sheffield Wednesday qui se qualifie pour la finale des barrages de League One

La remontée la plus folle de la saison est signée Sheffield Wednesday, qui après avoir été battu 4-0 lors de la demi-finale aller de barrage de troisième division anglaise pour la montée en Championship, s'est qualifié pour la finale aux tirs au but (5-1, 5/3 tab) ce jeudi soir.

La meilleure des remontadas. Sheffield Wednesday a réussi un exploit historique en demi-finale retour des barrages pour la montée en Championship. Le club de League One, troisième division anglaise, est parvenu à remonter une défaite 4-0 lors du match aller pour finalement se qualifier pour la finale aux tirs-au-but au retour (5-1, 5/3 tab).

Une claque reçue en demie aller

Les hommes de Darren Moore avaient pourtant été humiliés 4-0 à Peterborough lors de la demi-finale aller de League One mais abordaient le match retour poussés par leurs 31 385 supporters présents dans les tribunes de Hillsborough. Troisième de D3 anglaise avec 96 points à l'issue de la saison régulière, loin devant Peterborough, 6e avec 77 points, Sheffield Wednesday partait pourtant favori de la double confrontation.

Mais après la claque reçue dans le comté du Cambridgeshire, l'autre club de Sheffield, dont l'ennemi de United a lui signé sa remonté en Premier League, devait réaliser un exploit pour espérer lui aussi grimper d'un échelon, en D2 anglaise. Les supporters y ont très vite cru puisque Michael Smith a ouvert le score dès la 9e minute sur pénalty, avant que Lee Gregory ne vienne doubler la mise à la 25e minute.

Une égalisation à la 98e minute

Au retour des vestiaires, les Owls poursuivent leur quête de remontada, avec un but à la 71e minute puis le but du 4-0 à la 90+8e minute - alors que six minutes de temps additionnel avaient été accordées - inscrit par Liam Palmer à bout portant dans une ambiance de folie. Sheffield Wednesday s'offre ainsi une prolongation et une possibilité de renverser définitivement le sort de ces demi-finales.

Mais un but contre-son-camp marqué contre-son-camp par Lee Gregory, précedemment buteur (4-1, 105e), vient doucher les espoirs des résidents du Hillsborough Stadium. Puis Callum Paterson redonne espoir aux siens en remettant les compteurs à zéro à la 112e minute et envoyer les deux équipes aux tirs au but.

Plus grand retournement de situation de l'histoire du football anglais

Après avoir été malmené pendant 120 minutes, Peterborough craque et Dan Butler anvoie sa tentative s'écraser sur la barre transversale. Jack Hunt lui tient le choc et permet à Sheffield Wednesday de s'imposer cinq à trois et de décrocher son billet pour la finale de play-offs à Wembley. Ils disputeront la montée en Championship face à Barsnley ou Bolton (1-1 à l'aller, retour ce vendredi soir) à Wembley le 29 mai.

Mais avant cela, tout le stade a célébré ce qui est qualifié de "plus grand retournement de situation de l'histoire du football anglais" par l'English Football League. Avant jeudi soir, aucune équipe n'avait réussi à combler un écart de plus de trois buts en playoffs. Un évènement que les supporters de Wednesday ont célébré avec les joueurs dans un envahissement de terrain à la hauteur de l'exploit.