Guerre en Ukraine: le Dynamo Kiev a rejoué en match officiel pour la première fois depuis décembre

Absent des compétitions depuis le 12 décembre, le Dynamo Kiev a rejoué en match officiel, face au Fenerbahçe, en tour préliminaire de la Ligue des champions (0-0).

Pas de but dans un match forcément particulier entre le Dynamo Kiev et Fenerbahçe, en tour préliminaire de Ligue des champions mercredi soir. Depuis la terrible guerre qui touche l'Ukraine, le Dynamo Kiev se contentait de jouer des matchs amicaux sans grand intérêt, et avec forcément l'esprit ailleurs.

Mercredi, et même si rien ne sera plus jamais comme avant, le club ukrainien a rejoué en match officiel à Lodz, en Pologne. C'était face au Fenerbahçe à l'occasion d'un tour préliminaire aller de Ligue des champions. Les deux équipes se sont séparées dos à dos (0-0) et tout se jouera au match retour en Turquie.

Sept mois sans jouer en compétition officielle

Le dernier match officiel du club ukrainien remontait au 12 décembre 2021: un nul 1-1 contre Zorya, en championnat. Depuis, que des matchs amicaux. Le Dynamo Kiev ira jouer sa qualification en Turquie le 27 juillet prochain, avant de reprendre le championnat le 23 août par un match contre Inhulets.