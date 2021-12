Le footballeur le plus riche du monde est désormais sans club

Présenté comme le footballeur le plus riche du monde, Faiq Bolkiah n'est désormais plus sous contrat avec le Maritimo où il espérait pouvoir concrétiser ses rêves de carrière professionnelle.

Le joueur le plus riche de la planète est sur le marché. Le Maritimo Funchal a annoncé avoir libéré Faiq Bolkiah (23 ans), considéré comme le footballeur le plus riche du monde, plus riche que Cristiano Ronaldo, Neymar et Lionel Messi réunis. Mais contrairement aux trois autres, ce n’est pas grâce à ses performances sur le terrain qu'il a amassé une telle fortune. Ce statut est plutôt lié à son sang… royal.

Connu pour ses excentricités

Fils du prince Jefri de Brunei et neveu du sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, dont la fortune est estimée à 17 milliards d’euros, le joueur, arrivé il y a un an et demi, n’a jamais pu effectuer ses débuts en Liga portugaise. Il n’a d’ailleurs encore jamais joué une rencontre professionnelle en club et compte une poignée de sélections seulement avec Brunei. Sur l'ensemble de sa carrière, Transfermarkt recense cinq matchs de Youth League, pour un total de 390 minutes, toutes compétitions confondues.

Né à Los Angeles aux Etats-Unis (il possède la double nationalité), Il a gravi les échelons du football anglais. Repéré par Chelsea, il réalise des essais peu concluants avec Southampton et Arsenal avant de rejoindre Leicester en 2016, pour un contrat de trois ans. Loin d'exceller sur le terrain, le joueur a jusqu'à présent fait les gros titres à plusieurs reprises pour ses excentricités, en dépensant 35 millions d'euros en un mois, en partie pour assurer les besoins de son… tigre de compagnie.