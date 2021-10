Le "Match des héros" en direct: le retour de Drogba au Vélodrome

Jul: "Je regardais tout avec mon grand-père, et là je joue avec eux"

Jul a aussi laissé sa place sur le terrain. Sur le banc du Vélodrome, le rappeur savoure: "Franchement, je suis déçu de ne pas l'avoir mis celui-là (à propos du tir en volée, ndlr). En tout cas, je suis content d'avoir joué avec tout le monde... C'est beau. Avec mon grand-père on regardait tout, et là je joue avec eux. C'est un truc de fou, je suis content. (...) Je suis surtout venu pour l'Unicef, pour l'OM, pour le coeur, pour la ville. Le Classique? Je le sens bien, on a une bonne équipe. Il y a des gros joueurs en face, mais je sens qu'on a une équipe qui peut faire quelque chose".