Double Contact - Alonzo: "Benzema m’a fait entrer sur le terrain en finale de Ligue des champions"

Après la sortie de son projet "Capo Dei Capi, volumes 2 et 3", on a rencontré Alonzo. Le rappeur marseillais nous parle de son amitié avec Karim Benzema, de son affection pour Boubakar Kamara et de son amour inconditionnel pour l'OM.

Soulever une Ligue des champions est un privilège rare pour un footballeur. Et encore plus pour un rappeur. Alonzo fait partie de ces chanceux qui ont pu attraper la coupe par ses deux grandes oreilles. C’était le 3 juin 2017, au Millenium de Cardiff. Il y a presque quatre ans. Invité par son pote Karim Benzema, le rappeur marseillais avait assisté aux premières loges à la victoire du Real Madrid en finale face à la Juventus (4-1). Avant de descendre sur la pelouse pour communier avec les stars du club merengue. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric, Marcelo… le membre fondateur des Psy 4 de la rime a vécu un moment inoubliable au milieu des triple vainqueurs de la C1.

Une équipe drivée par Zinedine Zidane, le gamin légendaire de la Castellane. Un nom gravé à jamais sur les murs de la cité phocéenne. C’est ce que nous explique l’artiste de 38 ans lorsqu’on le rencontre après la sortie de son projet "Capo Dei Capi, volumes 2 et 3".

Bercé par le fol été de 1993

Kassim (son vrai prénom) en profite pour nous parler aussi de son amour inconditionnel pour l’OM. Un écusson qu’il arbore fièrement depuis sa naissance. Bercé par les souvenirs de l’été 1993, l’artiste de 38 ans se souvient de la ville en feu, de casseroles aux fenêtres de son quartier et des gens qui se jettent dans les fontaines après le coup de tête de Basile Boli. Attristé par la situation actuelle, il continue de soutenir son club de cœur malgré les mauvais résultats. Avec un regard particulier pour Boubakar Kamara, un minot comme lui, qu’il espère voir réaliser une très grande carrière. A Marseille ou ailleurs. Du moment qu’il n’atterrit pas un jour chez l'ennemi parisien…

