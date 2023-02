"Le monde du football est un peu homophobe", reconnaît Jakub Jankto après son coming-out

Une semaine après avoir dévoilé sur ses réseaux sociaux son homosexualité, le milieu de terrain tchèque Jakub Jankto a décrit le monde du football comme étant "définitivement homophobe" au détour d'une interview accordée à Mediaset.

L'international tchèque Jakub Jankto est devenu la semaine passée le premier joueur de ce niveau a faire son coming-out, dans une vidéo qu'il avait alors publié sur ses réseaux sociaux. Le milieu de terrain du Sparta Prague, prêté par Getafe, a depuis expliqué sa perception d'un monde du football où l'homosexualité est un tabou dans une interview pour le programme "Le Lene" de Mediaset.

"Pour moi c'est absolument normal"

"Le monde du football est-il homophobe ? Assurément oui, un peu, si je suis le premier footballeur à oser parler de mon homosexualité comme ça...", répond dans un premier temps le natif de Prague aux 46 sélections. "C'était une décision très importante et je suis très heureux maintenant."

"Pour certains, c'est une révolution, mais pour moi, c'est absolument normal, complète-t-il. Après 26 ans avec cette barrière, vous ne pouvez pas vivre comme vous le souhaitez et après ce coming out, je me sens vraiment libre, c'est extraordinaire. Beaucoup de gens ont peur de révéler qui ils sont. J'espère que cela va aussi aider ces personnes-là."

Un retour ovationné

Jakub Jankto est retourné sur les terrains ce week-end pour la première fois après cette vidéo. Contre Jablonec, il est entré en jeu à la 70e minute, en remplacement de Kuchta, et les supporters du Sparta l'ont accueilli avec une standing-ovation et en scandant son nom.

"Ils m'ont applaudi lors du premier match après mon entrée en jeu, donc le sentiment est génial, raconte-t-il tout sourire. J'ai posté sur Instagram que j'avais joué avec un sourire sur le visage pour la première fois depuis un long moment. Vous pouvez gagner, vous pouvez faire un triplé, vous pouvez marquer des buts, mais avec le sourire." Il concède tout de même que les supporters rivaux l'ont insulté et qu'il s'attend à d'autres comportements de ce genre lors des prochains déplacements du Sparta.