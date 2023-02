Football: Jankto ovationné par le public du Sparta Prague après son coming-out

Devenu l’un des premiers footballeurs en activité à rendre publique son homosexualité, Jakub Jankto a été chaleureusement accueilli ce dimanche par les supporters du Sparta Prague.

Son public a tenu à lui apporter un soutien indéfectible. Devenu l’un des tout premiers footballeurs en activité à faire son coming out la semaine passée, Jakub Jankto, international tchèque prêté par Getafe au Sparta Prague, a été ovationné par ses supporters dimanche.

Entré en jeu à la 70e minute, le milieu de terrain a reçu une acclamation au moment de fouler la pelouse du stade Letna. Et il n’a pas perdu de temps avant de combler les fans du Sparta Prague: quelques secondes après son arrivée sur le terrain, Jankto a été impliqué dans la troisième réalisation de son équipe en effectuant l’avant-dernière passe sur le but de Lukas Haraslin. Le Sparta Prague s’est finalement imposé 3-0 contre Jablonec dans cette rencontre comptant pour la 20e journée du championnat tchèque.

"Je veux aussi vivre ma vie en toute liberté. Sans peur. Sans préjugés"

Le 13 février dernier, Jankto avait rendu publique son homosexualité dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. "Comme tout le monde, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un métier que j'exerce au mieux de mes capacités depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde. Je veux aussi vivre ma vie en toute liberté. Sans peur. Sans préjugés. Sans violence. MAIS avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher", a confié le footballeur, passé par Udinese ou encore la Sampdoria depuis le début de sa carrière.

International à 45 reprises, avec une dernière apparition sous le maillot de la sélection remontant à juin 2022, Jakub Jankto a joué toutes les rencontres de la République tchèque à l'Euro 2021. Il est l’un des premiers joueurs en activité à faire son coming out en pleine carrière. Avant lui, l’Australien Josh Cavallo (Adelaïde United) et le Britannique Jake Daniels (équipe de jeunes de Blackpool) sont récemment sortis du silence.