Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, demande aux joueurs de se faire vacciner

Depuis quelques semaines, les cas de Covid-19 ne cessent de se multiplier. Le monde du sport est aussi concerné, notamment en Angleterre où des rencontres sont reportées. Ce jeudi, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, était présent face à la presse et a demandé aux footballeurs de se faire vacciner.

Matchs reportés en Premier League et planification de la CAN 2022 incertaine, ces deux évènements sont liés à un même problème: le Covid-19. Malgré les protocoles sanitaires mis en place par les clubs, ce virus continue de toucher les effectifs. Si des joueurs comme Joshua Kimmich ont suscité la polémique en refusant de se faire piquer, les instances du football souhaitent que cela change.

Présent à une conférence de presse ce jeudi, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a exhorté aux joueurs d’aller tous se faire vacciner contre ce virus: "Pour moi, je crois en la science et je me suis fait vacciner. Je pense qu’ils devraient (les joueurs) se faire vacciner dès que possible mais je continue de croire pour l’instant, que c’est un choix personnel." Pour revenir à l’exemple Kimmich, ce dernier qui a depuis quelques jours contracté le coronavirus a annoncé sa décision de prendre ses doses de vaccin.

Klopp: "La vaccination est une question de solidarité et de loyauté"

Devant la presse ce mercredi, le coach de Liverpool Jürgen Klopp avait rappelé l’importance d’être en accord avec la campagne de vaccination, en ces temps où le Covid-19 se répand de plus en plus rapidement: "Pour moi, la vaccination est une question de solidarité et de loyauté. Tous ceux qui travaillent au terrain d’entraînement sont au moins doublement vaccinés et recevront le rappel dès que possible."

Reste à savoir si ces multiples appels inciteront les joueurs réticents à accepter de se faire vacciner au plus vite.