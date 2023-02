Le procès pour viol de Daniel Alves aura lieu en 2023, le Brésilien encourt une lourde peine de prison

Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans, l'ancien joueur du Barça et du Paris Saint-Germain, Daniel Alves, pourrait être condamné à 10 ans de prison cette année.

Un mois seulement s’est écoulé depuis l’arrestation de Daniel Alves, accusé de viol par une jeune de femme de 23 ans, mais l’enquête qui le vise touche déjà à sa fin, rapporte la presse espagnole. Le procès de l’ancien latéral du FC Barcelone aura lieu plus tôt que prévu cette année et ne débordera pas sur la suivante.

Incarcéré depuis le 20 janvier dans le complexe pénitentiaire de Brians, situé à une quarantaine de kilomètres de Barcelone, Daniel Alves risque une peine de prison élevée s’il est condamné pour les faits qui lui sont reprochés, à savoir "un délit d'agression sexuelle avec pénétration, selon l'article 179 du Code pénal", comme l’a rappelé la justice espagnole pour justifier son maintien détention provisoire.

Les analyses ADN ont été réalisées

Le témoignage de la jeune femme qui l’accuse de l'avoir violée fin décembre dans les toilettes d'une discothèque à la mode de Barcelone est accablant pour Daniel Alves. Surtout qu’après avoir initialement assuré ne pas connaître la jeune femme et changé plusieurs fois de version, l’intéressé a admis avoir eu une relation sexuelle avec elle, en affirmant qu'elle était consentie. Si l’usage de moyens de contraintes et le caractère imposé de la relation sexuelle sont retenus par la justice espagnole et qu’il est désigné coupable, Daniel Alves risque entre 8 et 10 ans de prison.

Les rapports sur la santé psychologique de la victime doivent encore être versés à la procédure, pour déterminer comment le viol présumé a pu l'affecter depuis et si elle souffre de séquelles, indique El Mundo. La justice espagnole indique en revanche que "même les analyses ADN qui retardent normalement les procédures pour les crimes de violence sexuelle ont été réalisées". Elles ont permis de confirmer que les empreintes digitales et les traces de sperme retrouvées sur la victime, ses vêtements et sur le sol la discothèque où aurait eu lieu l’agression sexuelle présumée, correspondaient au Brésilien. Quelques heures après l'annonce de son inculpation, le club mexicain des Pumas avait annoncé qu'il mettait fin au contrat du joueur, prévu initialement pour durer jusqu'à juin 2023.