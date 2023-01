Le récit de la première nuit en prison de Dani Alves, accusé de viol

Placé en détention provisoire sans caution ce vendredi à la suite d'une accusation de viol d'une femme de 23 ans dans une boîte de nuit de Barcelone le 30 décembre, Dani Alves a passé sa première nuit en prison dans la nuit de vendredi à samedi. La presse espagnole en dévoile quelques coulisses.

Dani Alves a été admis vendredi soir à la prison de Brians 1, à Sant Esteve Sesrovires, après que la présidente de la 15e Cour d'instruction de Barcelone a ordonné sa mise en détention provisoire sans caution. Il est accusé d'avoir violé une femme de 23 ans dans une salle de bains de la boîte de nuit Sutton, à Barcelone, dans la nuit du 30 décembre.

Incarcéré par peur de fuite au Brésil

Compte tenu du risque de fuite, de la capacité économique de le faire et de l'absence de traité d'extradition avec le Brésil, l'ancien joueur des Pumas, qui a annoncé la résiliation de son contrat le même vendredi, a été incarcéré à la demande du ministère public et de la plaignante. Le rapport médical de la femme susmentionnée et les images des caméras de sécurité des locaux ont étayé la décision du juge.

En attendant que les autorités pénitentiaires décident dans quel établissement il finira, Dani Alves a été incarcéré dans la prison Brians 1, comme il le sera pendant plusieurs mois jusqu'à ce que le procès ait lieu pour des faits que l'ancien footballeur du Barça, âgé de 39 ans, a niés dans sa déclaration vendredi à la justice catalane.

Rentré au Mexique pour jouer avec les Pumas

Selon la journaliste Mayka Navarro de La Vanguardia, Dani Alves a très mal vécu sa première nuit derrière les barreaux, se montrant très peu communicatif et ayant des difficultés à manger. L'ancien joueur du Barça a été arrêté vendredi et conduit au commissariat de Les Corts avant sa déposition à la Court de Justice catalane vers midi.

Dani Alves, qui s'était rendu au Mexique après sa soirée du 30 décembre à Barcelone où il aurait violé une jeune femme de 23 ans, a joué un match contre Juárez le 8 janvier avec les Pumas, avant de rentrer dans la capitale catalane en raison de la maladie terminale de sa belle-mère, qui est finalement décédée.

Sa femme demande le respect de sa vie privée

Sans traitement différencié par rapport aux trois autres hommes admis la même nuit, Alves n'avait pas de téléphone portable lorsqu'il a franchi la porte de Brians 1. Selon La Vanguardia, il n'a pas non plus passé l'appel téléphonique auquel il a droit, car il ne se souvenait pas du numéro d'un membre de sa famille ou d'un parent. Dans une cellule individuelle, on lui a donné un plateau avec le dîner mais il n'a mangé que quelques fruits sans manquer de respect aux agents pénitentiaires, auxquels il répondait poliment et à voix basse lorsqu'ils s'adressaient à lui.

En attendant de connaître le sort de Dani Alves, la porte de son domicile était remplie de caméras à la recherche de la réaction de son épouse, Joana Sanz, qui a réagi sur les réseaux sociaux en exigeant le respect : "Je demande aux médias qui sont devant ma maison de respecter ma vie privée en ce moment. Ma mère est décédée il y a une semaine. Je commence à peine à me faire à l'idée qu'elle n'est plus là pour qu'ils me tourmentent avec la situation de mon mari. J'ai perdu les deux seuls piliers de ma vie. Ayez un peu d'empathie, au lieu de chercher tant de nouvelles dans la douleur des autres, merci."