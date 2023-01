TOUT COMPRENDRE - Accusé de viol, auteur de plusieurs versions devant la justice, Daniel Alves risque gros

Le footballeur Daniel Alves, ancien joueur du Barça et du PSG, est accusé de viol par une jeune femme de 23 ans. Les faits se seraient produits dans une boîte de nuit barcelonaise le 30 décembre dernier. Le Brésilien a passé le week-end en prison et les médias espagnols rapportent que ce dernier a livré trois versions des faits différentes à la justice. Explications.

Un ancien défenseur du PSG dans la tourmente. Depuis vendredi dernier, Daniel Alves fait l'objet d'une accusation de viol portée à son encontre. Une accusation qui lui a valu de passer le week-end en détention provisoire à la prison de Brians 1, à Sant Esteve Sesrovires. Ces dernières heures, certaines preuves ont semblé mettre à mal la défense de celui qui, il y a quelques semaines encore, disputait la Coupe du monde au Qatar avec le Brésil.

• Pourquoi Daniel Alves est-il poursuivi par la justice ?

Vendredi 20 janvier, l'ex-joueur du Barça a été entendu par la police barcelonaise dans le cadre d'une affaire d'agression sexuelle. Les faits remontent au 30 décembre 2022 et se sont produits dans une boîte de nuit, le Sutton, à Barcelone. La victime présumée, une jeune femme de 23 ans, explique avoir été touchée par l'international brésilien, qui aurait mis la main dans ses sous-vêtements avant de la violer. Celle-ci aurait ensuite alerté ses amis ainsi que le personnel de sécurité de la salle, avant que le protocole de la mairie de Barcelone contre les agressions et le harcèlement sexuel dans les lieux de vie nocturne privés ne soit activé.

La plaignante s'est ensuite rendue directement à l'hôpital pour des examens. Le 2 janvier, elle a décidé de porter plainte contre Daniel Alves au commissariat de police.

• Pourquoi est-il incarcéré ?

Après son audititon par la police barcelonaise, vendredi 20 janvier, la présidente de la 15e Cour d'instruction de la ville a accepté la demande d'incarcération du ministère public et de la plaignante et ordonné sa mise en détention provisoire sans caution. Une décision motivée par le risque de fuite, de la capacité économique de le faire et de l'absence de traité d'extradition avec le Brésil. Pour rappel, le footballeur vit au Mexique. Il a d'ailleurs vu son club des Pumas résilier immédiatement son contrat le même jour.

• Quelle est sa version des faits ?

Daniel Alves a livré plusieurs versions des faits différentes quant aux accusations à son encontre. Début janvier, invité dans l'émission Y ahora Sonsoles sur la chaîne espagnole Antena 3, il avait réfuté publiquement toute implication. "Je voudrais tout nier", avait ainsi lancé le vétéran de 39 ans. "Oui, j'étais dans cet endroit, avec d'autres personnes, en train de profiter. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore danser. Je dansais et m'amusais sans envahir l'espace des autres. Je ne sais pas qui est cette dame. Non, je n'ai pas fait ce qu'elle a dit."

Vendredi 20 janvier au matin, devant la justice, le Brésilien aurait repris la même ligne de défense, déclarant ne pas connaître la victime, ne pas connaître son nom et affirmant qu'il ne s'était rien passé. Ensuite, selon des médias espagnols et brésiliens, il aurait dit qu'il avait vu la jeune femme mais qu'il ne s'était rien passé. Et dans une troisième version, le vendredi après-midi, il aurait admis avoir eu des relations sexuelles avec elle - mais de manière consentante. Dans toutes ses déclarations, le footballeur aurait nié avoir commis des actes violents ou avoir violé la femme qui l'accuse.

• En quoi les preuves vidéos à son encontre pourraient être accablantes ?

Ces dernières heures, des preuves vidéos ont été ajoutées au dossier de la plaignante. Et comme le confirment El Periodico et O Globo, celles-ci viennent contester les deux premières versions mises en avant par l'ancien latéral droit. Les images de la caméra de la boîte de nuit du Sutton le 30 décembre dernier montreraient que Daniel Alves et la victime présumée seraient restés dans une salle de bains pendant environ un quart d'heure : 14 minutes pour la victime présumée, 16 minutes pour le Brésilien. Des prélèvements biologiques prouveraient également la présence du joueur dans cette salle de bain VIP.

En sortant de la salle de bain, les caméras montreraient la jeune femme chercher ses deux amies qui étaient dans la salle. Un des agents de sécurité de la boîte de nuit aurait alors vu un membre du groupe pleurer et aurait demandé ce qui s'était passé. En entendant le rapport, l'équipe de la boîte de nuit a appelé la police - Daniel Alves avait déjà quitté l'endroit. La plaignante s'est ensuite rendue directement à l'hôpital Clínic pour des examens médicaux. Selon les journaux espagnols, ces tests auraient détecté la présence de sperme sur sa robe déchirée - ce qui aurait conduit à un décret de détention préventive par la justice.

• Que sait-on du témoignage de la plaignante ?

El Pais, El Mundo et El Periodico ont relayé la version de la plaignante. Elle et Daniel Alves auraient dansé ensemble jusqu'à ce que le joueur "porte sa main à son pénis à plusieurs reprises, qu'elle retire effrayée". Vers 4h30 du matin, il lui aurait demandé de le suivre jusqu'à une porte. Dans les toilettes de la discothèque, "Alves l'a obligée à s'asseoir sur lui, l'a jetée au sol, l'a forcée à lui faire une fellation, ce à quoi elle a activement résisté, l'a giflée, l'a soulevée du sol et l'a pénétrée jusqu'à ce qu'il éjacule".

Toujours selon la déclaration de la plaignante, elle aurait essayé de quitter la salle de bain, mais en a été empêchée par le joueur. La victime présumée aurait d'ailleurs refusé de recevoir une compensation du joueur s'il est condamné, selon El Pais et Globo. La jeune femme de 23 ans aurait soulignée faire partie d'une famille financièrement aisée et qu'elle souhaitait que justice soit faite, sans gain financier.

• Que risque Daniel Alves ?

L'ex-défenseur du PSG risque jusqu'à 4 ans de prison pour les faits d'agression sexuelle, et jusqu'à 12 ans si les faits sont requalifiés en viol. Depuis le Brésil, ses proches s'activent pour "le sortir de cet enfer", comme l'a expliqué l'un des frères de Daniel Alves. Un changement d'avocat est envisagé.

De son côté Xavi, le coach du Barça et ancien coéquipier de l'international auriverde, avait confié être "en état de choc" après ces révélations, avant de "condamner tous ces types d'actes, que ce soit Dani ou quelqu'un d'autre qui les ait commis".