Le sport face au coronavirus en direct: la Libertadores perturbée en Colombie

Continuer malgré tout ou renoncer? Des centaines de communes japonaises associées aux JO prévus cet été (23 juillet - 8 août) sont confrontées à ce choix difficile face à la crise sanitaire qui perdure: certaines se retirent, comme Okuizumo, d'autres échafaudent des compromis pour tenter de sauver les apparences.

Okuizumo avait investi l'équivalent de plus de quatre millions d'euros, une grosse somme pour cette localité d'à peine 12.000 habitants, dans la rénovation de ses installations sportives, en prévision de ses hôtes indiens. Mais le bourg a jeté l'éponge face au casse-tête qu'impliquait leur accueil dans un contexte sanitaire toujours critique: il aurait fallu créer une "bulle" pour les sportifs, avec des tests de dépistage réguliers et une équipe médicale disponible en permanence.

Plus de 500 municipalités japonaises s'étaient portées volontaires pour recevoir les 206 délégations olympiques de pays ou territoires. Ces communes devront désormais veiller à faire respecter des règles de distanciation physique entre les habitants et les sportifs. Ce qui sonne le glas des visites en milieu scolaire et des séances d'entraînement ouvertes au public. Dans le nord du Japon, la ville de Kurihara a également renoncé à héberger l'équipe sud-africaine de hockey sur gazon, estimant que le jeu n'en valait plus la chandelle.

"Si cela devient simplement un centre d'entraînement de sportifs, sans échanges avec les habitants, ces derniers ne vont pas en profiter", justifie Hidenori Sasaki, un responsable municipal chargé de l'éducation au niveau local. Dans certains cas, des équipes olympiques ont annulé d'elles-mêmes leurs hébergements initialement prévus au Japon, à cause des risques sanitaires. L'équipe australienne de natation a ainsi renoncé à s'entraîner à Nagaoka, dans le département de Niigata (nord). L'équipe canadienne de tennis de table a fait de même pour Okaya, dans le département de Nagano (centre). (AFP)