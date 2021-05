Le sport face au coronavirus en direct: le Japon souhaite que des spectateurs assistent aux JO

Le premier ministre japonais Yoshihide Suga a indiqué qu'il souhaitait vivement que des spectateurs japonais assistent aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo cet été (23 juillet-8 août). Lors d'une conférence de presse vendredi, M. Suga a souligné que les matchs de baseball et de football professionnels se déroulent au Japon avec un certain nombre de supporters autorisés dans les stades, tandis que des mesures sont prises pour empêcher la propagation du COVID-19. "Il serait possible" d'adopter une telle approche pour les Jeux olympiques et paralympiques, a-t-il noté, tout en précisant que la protection de la vie et de la santé des citoyens japonais était une priorité. Dès mars, les organisateurs avaient décidé d'interdire la venue de spectateurs de l'étranger, une première dans l'histoire olympique. Ils doivent se prononcer en juin sur la présence ou non de spectateurs résidant au Japon.