Roland-Garros: une équipe de double exclue pour test positif au Covid-19

Une équipe du tournoi de double messieurs de Roland-Garros a été testée positive au Covid-19 et "écartée du tableau", a annoncé ce mercredi soir la Fédération française de tennis (FFT).

Petite onde de choc à Roland-Garros. Conformément au protocole sanitaire très stricte du tournoi, une équipe de double messieurs de Roland-Garros a été "écartée du tableau" après avoir été positive au Covid-19, a annoncé ce mercredi soir la Fédération française de tennis (FFT). "La direction du tournoi de Roland-Garros informe que deux joueurs du tournoi de double messieurs, appartenant à la même équipe, ont été testés positifs au Covid-19", indique la FFT dans un communiqué.

Comme le veut le protocole, l'équipe masculine a été écartée du tableau qui a débuté mardi. "Les deux joueurs ont été placés à l'isolement et ont été remplacés par la première équipe sur la liste d'attente", ajoute le communiqué, sans citer les joueurs concernés.

Des tests en nombre chez les joueurs et joueuses

Pour éviter au maximum les contaminations pendant le déroulement de Roland-Garros, la FFT procède à de nombreux tests auprès des athlètes. La Fédération précise mercredi que depuis le début des qualifications du tournoi, le 24 mai, "2446 tests ont été réalisés auprès des populations des joueuses, des joueurs et de leur entourage".



Les joueurs et leur entourage "font l'objet d'un suivi biologique continu, avec notamment des tests très réguliers, et tous évoluent et circulent dans des espaces 'sanitairement' réservés, conclut le communiqué.