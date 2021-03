Ligue des champions féminine: Sparta Prague-PSG devant l’instance d’éthique de l’UEFA

L’UEFA a décidé de saisir son instance d’éthique et de discipline pour trancher après la suspension du 8e de finale retour de la Ligue des champions féminine entre le Sparta Prague et le PSG en raison de cas de coronavirus dans les rangs parisiens.

L’équipe féminine du PSG ne connaît pas encore son sort en Ligue des champions après l’annonce de la suspension de son match sur le terrain du Sparta Prague, qui devait se tenir ce mercredi. Mais les quatre cas de coronavirus ont poussé l’effectif à se placer à l’isolement jusqu’à jeudi soir. Ce qui a rendu la possibilité d’un report presqu’impossible alors que les quarts se dérouleront dès la semaine prochaine.

Le club tchèque avait annoncé dans un premier temps la victoire du Sparta sur tapis vert (3-0), ce qui aurait validé la qualification parisienne pour le tour suivant après la nette victoire des joueuses d’Olivier Echouafni à l’aller (5-0). Mais le club a vite rétropédalé puisque l’UEFA n’a pas encore acté sa décision.

Le PSG prend acte

La confédération européenne s’est bien saisie du dossier et l’a même soumis à son instance de Contrôle Ethique et Disciplinaire, "qui prendra une décision prochainement", indique un communiqué transmis au club. Le PSG a annoncé cette communication de l’UEFA par le biais d’un autre communiqué dans lequel le club indique "prendre acte de la décision et reste dans l’attente d’un prochain retour concernant l’instance de contrôle éthique et disciplinaire".

La victoire tchèque sur tapis vert pourrait en effet causer un dangereux précédent dans les matchs aller-retour même si un tel scénario intervient en raison des normes sanitaires. Les Parisiennes ont en effet respecté les recommandations d'isolement transmises par l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile de France. La double confrontation avait déjà été inversée et décalée d’une semaine par rapport aux autres huitièmes de finale en raison, cette fois, de cas de coronavirus dans les rangs du Sparta. L’UEFA va trancher prochainement. En cas de qualification, le PSG sera opposé à Lyon en quarts de finale.