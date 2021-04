Le sport face au coronavirus en direct: Florenzi testé positif et forfait pour le quart à Munich

José Mourinho a expliqué pourquoi Serge Aurier et Toby Alderweireld n'avaient pas participé à la rencontre de Premier League entre Newcastle et Tottenham ce dimanche (2-2). Sans pour autant être malades, le latéral ivroirien et le central belge n'ont simplement pas pu révéler les résultats de leur test de dépistage à temps.

Rentrés de la trêve internationale en milieu de semaine, les deux défenseurs n'ont pas pu intégrer la bulle des Spurs et donc s'entraîner avant samedi. José Mourinho a toutefois confirmé que les deux joueurs étaient en forme.