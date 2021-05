Le sport face au coronavirus en direct: la finale de la Ligue des champions à Porto

Selon les agences de presse AP et RTP, l’UEFA est en train de finaliser la délocalisation à Porto de finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea à Porto, le 29 mai prochain (21h, sur RMC Sport et en clair sur RMC Story). Celle-ci devait initialement se tenir à Istanbul mais la Turquie figure sur la liste rouge du Royaume-Uni en raison des importants cas de contamination au coronavirus. Les supporters anglais n'auraient pas été autorisés à se rendre sur place. Les discussions pour disputer la rencontre à Wembley ont, elles, été abandonnées lundi. Selon AP, l'UEFA "n'a pas été en mesure d'obtenir les exemptions de quarantaine requises pour que les médias et les invités puissent se rendre à Londres".