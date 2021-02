Le sport face au coronavirus en direct: la date pour jouer France-Ecosse se précise

Le début de la Coupe de l'America qui opposera Team New Zealand au défi italien Luna Rossa dans la baie d'Auckland a été reporté d'au moins quatre jours, et pourrait l'être davantage, en raison du reconfinement ordonné dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande après la découverte de nouveaux cas de Covid-19. Les quatre premières régates de cette prestigieuse compétition qui se jouera au meilleur des 13 manches auraient dû se tenir les 6 et 7 mars. Mais "elles n'auront pas lieu avant mercredi 10 mars au plus tôt", a annoncé la présidente de l'America's Cup Events, Tina Symmans.

"Nous devons prendre connaissance de tous les scénarios probables afin d'arrêter un calendrier actualisé des épreuves qui respecte toutes les exigences réglementaires", a-t-elle ajouté.

Un confinement de sept jours a débuté dimanche matin à 06H00 (17H00 GMT samedi) à Auckland à cause d'un nouveau cas préoccupant de Covid-19, un homme de 21 ans qui s'est rendu dans une salle de sport et dans des lieux publics alors qu'il était contagieux.