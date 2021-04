Top 14: La Rochelle fait vacciner son effectif

INFO RMC SPORT - Le Stade Rochelais s’est lancé dans la vaccination de son effectif après s’être mis en relation avec les différents centres de vaccination de la région pour obtenir des excédents de doses non-utilisées.



"Attention, il y a des rumeurs persistantes qui font état d’équipes qui se feraient vacciner. Si ça se confirme, nous ne resterons pas naïfs longtemps." Laurent Marti, le président de l’UBB, fortement impactée par la pandémie de Covid-19, a poussé un coup de gueule dans les colonnes du Midi Olympique ce lundi dernier. Selon nos informations, le Stade Rochelais est en train de mettre en place une procédure de vaccination pour protéger son groupe du virus. Et même si les sportifs de haut niveau ne sont pas prioritaires pour recevoir des injections, La Rochelle a fait cela dans les règles.



Après avoir sollicité l’ARS (agence régionale de la santé) qui a demandé une dérogation refusée par le ministère des Sports, il a été répondu aux Maritimes que rien ne les interdisait à recevoir des excédents de doses non-utilisées. Le Stade s’est mis en relation avec les différents centres de vaccination de la région pour administrer la première dose aux joueurs qui n’ont pas encore contracté le virus. L’objectif à terme est de vacciner la totalité de l’effectif pour protéger le groupe.

Un intérêt sanitaire et sportif

Par ailleurs, au moins quatre clubs de Top 14 et de Pro D2 ont récemment sollicité la Ligue Nationale de Rugby afin de savoir si elle pouvait les aider dans leur démarche de vaccination. La Ligue, qui n’a pas cette compétence, n’entend pas entrer dans cette démarche. Elle a botté en touche. D’autres clubs sont en train de mettre en place le même système que La Rochelle pour récupérer des doses non-utilisées via des CHU ou des hôpitaux militaires. Certains auraient même déjà fait vacciner une partie de leurs encadrements, notamment les plus anciens.



Alors que les reports de matchs s’accumulent, huit ces deux derniers week-ends de championnat, les clubs souhaitent mettre toutes les chances de leurs côtés pour protéger la santé de leurs joueurs mais aussi éviter de potentielles défaites sur tapis vert, que ce soit en Coupe d’Europe où Toulon a récemment été éliminé sans jouer en huitième de finale, mais aussi en Top 14 alors que les phases finales se rapprochent. La Rochelle 2e du Top 14 affrontera le Leinster ce dimanche (16h) en demi-finale de la Champions Cup