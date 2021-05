Le sport face au coronavirus en direct: Fournier ressent "comme une commotion" depuis qu'il a eu le Covid

Evan Fournier a expliqué dimanche soir qu'il avait l'impression d'avoir des symptômes similaires à ceux d'une commotion cérébrale depuis qu'il a contracté le Covid-19 début avril. L'arrière français de Boston a notamment indiqué que cela affectait sa vision.

"Je me suis senti très bizarre, pour être honnête. J'avais prévu d'arrêter d'en parler en pensant que cela m'aiderait, mais c'est comme si j'avais une commotion cérébrale, a lancé le joueur NBA face à la presse américaine. En ce moment, ça va un peu mieux, mais au début, les lumières vives me gênaient les yeux et ma vision était floue."

Malgré la défaite des Celtics contre Portland (119-129), le Français a un peu retrouvé de son addresse avec 21 points et un 8/10 au tir. Mais il ne se sent pas encore à 100%.

"Tout allait trop vite pour moi. C'est toujours le cas. Certaines choses vont mieux, mais parfois, j'ai vraiment du mal à me concentrer et mes yeux ont du mal à se focaliser sur une seule chose, a encore analysé Fournier. Ma perception de la profondeur est vraiment mauvaise en ce moment. Mais j'ai vu une spécialiste et elle m'a donné quelques exercices et j'espère que ça va s'améliorer."

