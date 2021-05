Roland-Garros: Blanquer annonce "1.000 personnes par court" au début du tournoi

Décalé d’une semaine par rapport au calendrier initial (du 30 mai au 13 juin), le tournoi de Roland-Garros pourra accueillir 1.000 personnes par court, a annoncé ce dimanche sur France 3 Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Cette fois, pas de report à l'automne comme en 2020, mais quand même un décalage d'une semaine: l'édition 2021 de Roland-Garros, initialement programmée du 23 mai au 6 juin, s'ouvrira une semaine plus tard que prévu (du 30 mai au 13 juin), avec du public espéré sur les courts de la Porte d’Auteuil.

"Pour Roland-Garros, c’est la jauge de 35% à ce moment-là, avec un maximum de 1.000 personnes, par court bien sûr", a indiqué le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, sur France 3. 1.000 personnes par court, et non plus par jour, comme ce fut le cas lors de la précédente édition du tournoi. La précision est d'importance.

Le pass sanitaire "se profile"

Cela devrait concerner les trois courts principaux du site: le court central Philippe-Chatrier (15.000 places), le Suzanne-Lenglen (10.000 places) et le Simonne-Mathieu (5.000). Une jauge qui pourrait grimper en fin de tournoi puisque le calendrier de déconfinement l’autoriserait, avec un plafond à 5.000 spectateurs (et 65% de la capacité) à partir du 9 juin. Cependant, Jean-Michel Blanquer n’a rien précisé à ce sujet.

Pour permettre au public d’assister aux night sessions de Roland-Garros, des discussions sont en cours, notamment concernant la mise en place de justificatifs. Plus largement, "le vaccin ne sera pas obligatoire" pour aller au stade en France dans les prochains mois, mais "le pass sanitaire se profile" et "ça pourrait être la condition à l’avenir", a indiqué Jean-Michel Blanquer.

La terre battue parisienne accueillera bien son tournoi au printemps, avec du soleil, sans doute un peu de public et, pour la première fois, des sessions nocturnes. Une édition que Rafael Nadal, qui tentera de décrocher un 14e titre à Roland-Garros, ne manquerait pour rien au monde. L'Espagnol assure en tout cas que le report d'une semaine ne change pas "grand-chose" pour lui. "Je ne vois pas une grande différence. En termes de préparation, c'est sûr que l'autre calendrier a très bien fonctionné pour moi dans le passé, mais l'année dernière aussi et c'était complètement différent", a-t-il déclaré.