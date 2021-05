Rugby: la Ligue durcit son protocole sanitaire et brandit une menace de sanctions

Afin d’éviter que les championnats ne soient à nouveau impactés par la Covid-19, la Ligue nationale de rugby (LNR) va mettre à jour son protocole sanitaire, avec des règles bien plus strictes. Et jugées difficilement applicables au quotidien par certains acteurs.

Un nouveau protocole sanitaire est sur le point d’être validé par la Ligue nationale de rugby (LNR). Les grandes lignes de ce renforcement des mesures ont été présentées la semaine dernière aux présidents de clubs, puis aux entraîneurs. Un protocole très strict, qui laisse les clubs sceptiques quant à leur capacité à appliquer ces règles au quotidien. Dans un dossier de dix-sept pages, la LNR explique que l’évolution défavorable de la situation épidémique vient de plusieurs facteurs :

- l’absence de décroissance de l’épidémie sur le territoire national ;

- les congés des joueurs et les vacances scolaires avec une présence des enfants à la maison ;

- le relâchement et une mise en œuvre moins rigoureuse des protocoles sanitaires.

Pour éviter que la fin de saison soit perturbée, comme l’a été le mois d’avril avec de nombreux matches reportés, la Ligue a donc planché sur un nouveau protocole sanitaire. Qui inclut des sanctions disciplinaires en cas de non-respect du protocole médical et prévoit aussi une modification de la gestion des tests Covid.

Le port du masque plus que jamais obligatoire

Dans ce protocole, la LNR adresse une piqûre de rappel aux clubs de rugby concernant le port du masque. Elle demande que tous les membres des groupes professionnels arrivent au club masqués, et que les joueurs portent leur masque sauf pour les exercices physiques et les oppositions sur le terrain. Masque "obligatoire", donc, "y compris pour Immunocovid et personnes vaccinées."

Il est rappelé que les joueurs doivent arriver et repartir des entraînements en tenue de rugbyman. La Ligue veut interdire les douches au sein du club, les bains glacés, et les activités indoor. Toutes les activités doivent donc se faire à l’extérieur, même les collations, les réunions, ou les séances de musculation. Seules les séances vidéo ou de soins sont autorisées à l’intérieur si le lieu est suffisamment ventilé, et si la distanciation sociale est respectée pour les séances vidéo.

Interdiction de se congratuler pour célébrer des essais

Si déplacement en car il y a, le déplacement doit se faire via deux cars de préférence. Si c’est en avion, cela doit se faire en vol charter. Lors de ces mêmes déplacements, les repas doivent se prendre en chambre. Les personnes non-Immunocovid ou non vaccinées doivent être placées en chambre individuelle.

Sur le terrain, lors des matches, il est désormais interdit de célébrer les essais par des contacts avec ses partenaires, une règle qui n’était auparavant que préconisée. Toutes accolades et embrassades sont également proscrites à la fin des rencontres. Interdit de se serrer la main… notamment "quand on vient de toucher son protège-dents", précise le protocole. Si le protocole n’est pas appliqué, la Ligue pourra donner match perdu ou infliger aux clubs de Top 14 une amende allant de 2 000 à 10 000€ "par infraction constatée"!

Trois tests Covid par semaine

Enfin, la Ligue, à l’approche des phases finales, veut également augmenter la fréquence des tests PCR. Il faudra désormais organiser des tests virologiques trois fois par semaine, dont un test à trois jours du match et un autre la veille. Si un ou deux joueurs sont positifs: joueur(s) isolé(s) et poursuite des entraînements collectifs.

Si au minimum trois joueurs positifs: seuls des Immunocovid pourront continuer à s’entraîner collectivement. Et la commission d’expertise évaluera au cas par cas le risque de cas contacts, avec les éléments fournis par le médecin du club, avant de prendre une décision pour la tenue d’une rencontre. Ce nouveau protocole sanitaire, très strict, fait beaucoup parler dans les clubs de rugby. Certains joueurs ou membres de différents staffs le jugent, en pratique, difficilement applicable.