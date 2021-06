Le sport face au coronavirus en direct: Maracineanu confirme des fan-zones "assises" pour l'Euro

Sur France 2, ce vendredi matin, Roxana Maracineanu a confirmé la réouverture des salles de sport le 9 juin. "Si les collectivités ne désirent pas ouvrir, elles n’ouvrent pas. Mais j’encourage tout le monde à ouvrir, a expliqué la ministre chargée des Sports. Les enfants ont été autorisés depuis le 19 mai. Les protocoles ont pu être testés et mis en place par ces collectivités et les associations sportives. A partir du 9 juin, tout rouvrira : les piscines en intérieur, les dojos, toutes les salles de sport… Les sports de contact ? Pas à l’intérieur. Il faudra attendre le 30 juin. (…) Les salles de fitness attendent avec une grande impatience. On a travaillé sur un protocole à 50% de la jauge. Il y aura suffisamment d’espace pour que les abonnés et les adhérents puissent retourner en toute sécurité dans ces endroits. On espère que tout le monde va se remettre au sport rapidement. C’est un enjeu de santé publique."