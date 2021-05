Le sport face au coronavirus en direct: les internationaux italiens vaccinés avant l'Euro

L'épidémie de coronavirus continue de frapper le monde et l'apparition de variants fait encore de nombreuses victimes. Le sport, et notamment en France, continue d'essayer de retrouver une vie un peu plus normale malgré un calendrier toujours bouleversé par la crise sanitaire. Retrouvez toutes les informations sur l'impact du Covid-19 sur le sport dans le direct commenté sur RMC Sport.

Les internationaux italiens vaccinés avant l'Euro Les internationaux italiens sélectionnés pour l'Euro-2020 de football ont reçu lundi leur première dose de vaccin contre le Covid-19, a annoncé la Fédération italienne. Les autorités sanitaires transalpines ont autorisé "la vaccination en priorité des joueurs faisant partie de la délégation de l'équipe nationale italienne de football qui prendra part en juin au Championnat européen", a confirmé la Fédération italienne dans un communiqué. La moitié des 35 joueurs pré-convoqués par Roberto Mancini au rassemblement du 24 mai en Sardaigne ont été vaccinés à Milan, les autres à Rome et ont reçuune dose du vaccin Pfizer/BioNTech.



Bonjour à tous, Petit à petit, le monde du sport s'organise en vue d'un retour à la normale dans les prochains mois. Si certains sportifs, et par exemple Evan Fournier, continuent de ressentir des effets après avoir contracté le Covid-19, la situation sanitaire semble s'améliorer en France. La billetterie pour Roland-Garros est désormais ouverte et surtout, la finale de la Coupe de France prévue le 19 mai au Stade de France pourrait se dérouler avec 1.000 personnes dans les tribunes. Enfin, la LNR va assouplir son protocole sanitaire afin de ne pas voir la fin de saison de Top 14 bouleversée par le coronavirus.