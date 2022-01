Chelsea: après ses excuses, Lukaku de retour comme titulaire en League Cup

Ecarté dimanche face à Liverpool après s'être plaint dans une interview de sa situation à Chelsea, Romelu Lukaku retrouve le onze de départ de Thomas Tuchel pour affronter Tottenham ce mercredi en League Cup. Le Belge s'était excusé publiquement mardi.

Thomas Tuchel lui a visiblement pardonné. Après s'être excusé pour son interview polémique, Romelu Lukaku retrouve le onze de départ de Chelsea pour la demi-finale aller de League Cup contre Tottenham ce mercredi soir (20h45). Il sera épaulé en pointe par Kai Havertz et Hakim Ziyech. Timo Wener prendra place sur le banc.

Lukaku n'avait pas été convoqué dimanche pour le choc de Premier League face à Liverpool (2-2) après s'être plaint de son statut chez les Blues. Il a aussi reçu une amende de 500.000 euros. Son club lui avait reproché d'avoir étalé son mal-être dans un entretien à Sky Italia. "Je ne suis pas satisfait de la situation à Chelsea, avait-il lâché. Tuchel a choisi de jouer avec un autre système, je dois juste continuer à travailler et être professionnel. Je suis un travailleur et je ne dois pas baisser les bras."

Il s'est excusé publiquement

"Je pense que tout ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer comme ça, avait-il ajouté au sujet de son départ de l'Inter. La façon dont j'ai quitté l'Inter, la façon dont j'ai communiqué avec les fans, cela me dérange parce que ce n'est pas le bon moment maintenant, mais aussi quand je suis parti, ce n'était pas le bon moment. J'espère vraiment du fond du cœur revenir à l'Inter, non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serais encore au top niveau pour gagner."

Lukaku, devenu le transfert le plus cher de l’histoire de Chelsea en étant recruté pour 115 millions d’euros l'été dernier, a fini par présenter ses excuses devant l'ampleur de la polémique. "Les derniers jours ont été agités, et je comprends totalement pourquoi, a-t-il commenté dans une vidéo publiée par le club londonien mardi soir. Est-ce que je comprends la colère des supporters ? Oui, je la comprends totalement. J’aurais dû être plus clair dans mon message, pour être honnête, indique Lukaku dans la vidéo diffusée par Chelsea. Le but de l’interview (à Sky Italia, ndlr) était de dire au revoir aux fans de l’Inter, pas de manquer de respect à Chelsea ou ses supporters."