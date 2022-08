Les Français dominent le classement des meilleurs buteurs européens en 2022

A quelques heures de la reprise des championnats italien et espagnol, il est l'heure de faire un point sur les meilleurs buteurs européens sur l'année civile, toutes compétitions confondues. Trois français dominent le classement.

Reprise du championnat espagnol et du championnat italien ce week-end. Une semaine après l'Angleterre, la France et l'Allemagne, nos voisins espagnols et italiens font leur rentrée. Et alors que la coupe du monde débute dans trois mois, les Bleus ont le vent en poupe: cinq français occupent les six premières places et notamment les trois premières places.

Le trio d'attaque de l'Equipe de France en grande forme

Kylian Mbappé et Karim Benzema dominent ce classement, avec 24 buts chacun sur l'année civile, juste devant Christopher Nkunku et ses 22 buts. Ils devancent notamment des joueurs comme Robert Lewandowski. Wissam Ben Yedder est cinquième, et Moussa Dembélé sixième. Les Français ont affolé les compteurs dans cette première partie d'année, alors qu'il reste encore du temps et des matchs pour améliorer ses statistiques, notamment avec la Coupe du monde en novembre et décembre prochain.

Messi et Ronaldo absents du top 20

Petit événement non négligeable, Ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo ne composent ce classement, eux qui nous ont habitué à empiler les buts. Une indication supplémentaire sur la passation de pouvoir en cours ? Il semble trop tôt pour sceller le sort de deux telles légendes, capables encore de marquer à tout moment. Lionel Messi réussit d'ailleurs un début de saison convaincant avec le PSG. C'est plus compliqué en revanche pour Cristiano Ronaldo, en conflit avec Manchester United, et désireux de quitter le club.

10. Son Heung-Min, 15 buts

9. Harry Kane, 16 buts

8. Sadio Mané, 16 buts

7. Ciro Immobile, 16 buts

6.Moussa Dembélé, 18 buts

5. Wissam Ben Yedder, 19 buts

4. Robert Lewandowski, 20 buts

3.Christopher Nkunku, 22 buts

2. Karim Benzema, 24 buts

1. Kylian Mbappé, 24 buts