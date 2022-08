Ronaldo, boulet ou indispensable? comment la situation du Portugais empoisonne Manchester United

L'affaire Critiano Ronaldo est en train de pourrir les débuts d'Erik Ten Hag sur le banc de Manchester United et par la même occasion le début de saison du club. Véritable fardeau ou élément indispensable ? Le cas du portugais divise au sein même de son club.

Il y a un an, Cristiano Ronaldo revenait à Manchester United, en légende, avec l'étiquette du futur sauveur, celui que United attendait depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Un an plus tard, après une nouvelle saison galère pour les Reds Devils, Cristiano Ronaldo est perçu par beaucoup comme un poison, le fruit pourri qui contaminent tous les autres dans le panier. Alors que pour d'autres, il est toujours le meilleur joueur du monde, celui capable de faire jaillir la magie, élément indispensable pour Manchester United.

Accusé par certains de "brider" Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bruno Fernandes, Cristiano est vu par beaucoup comme un frein à leur progression. Une vision qui peut être contestable, ces derniers ne se montrant pas forcément plus à leur aise en son absence.

"Je pense que United devrait laisser partir Cristiano Ronaldo"

Wayne Rooney, qui a évolué avec Cristiano Ronaldo à Manchester United de 2004 à 2008 a un avis très clair sur la situation du portugais. Dans une tribune pour The Times, l'ancienne gloire des Reds Devils invite son ancien club à laisser partir le Portugais, désireux de s'en aller:

"Je pense que United devrait laisser partir Cristiano Ronaldo, avance t-il. (...) Ronaldo vous marquera toujours des buts, poursuit-il. Mais mon opinion personnelle est que United n'est pas prêt à se battre pour le titre maintenant, donc l'objectif doit être de construire une équipe qui peut gagner la Premier League dans les trois à quatre prochaines années, et il faut prévoir ça." Dans une vision plutôt futuriste, l'ancien buteur de l'équipe d'Angleterre imagine Manchester United sans Cristiano Ronaldo, et ses 37 ans.

"C'est la pire chose qui puisse arriver"

Rio Ferdinand, qui a accompagné le portugais de 2003 à 2009 au sein de l'effectif des Reds Devils, n'est pas du même avis que son compatriote Wayne Rooney. Pour lui, un joueur comme Cristiano Ronaldo est indispensable à Manchester United, et la décision d'Erik Ten Hag de le mettre sur le banc contre Brighton (dimanche dernier, défaite 2-1), n'était pas bonne:

"Pour un joueur, être laissé sur le banc puis entrer en jeu, c'est la pire chose qui puisse arriver. Il aurait dû commencer, s'est agaçé Ferdinand. Ce qui s'est passé n'est pas bon pour Ronaldo et pas bon pour United. S'il avait commencé, ils auraient été mieux lotis", a t-il assuré dans le podcast Vibe with Five.

Récemment, au micro de SkySport, une autre légende de Manchester United, Gary Neville avait confié être "déçu" de Ronaldo et de son silence, notamment.

La situation de Cristiano Ronaldo est certainement encore plus complexe qu'il n'y paraît. Le fait qu'elle divise autant, même en interne, en est (s'il en fallait une), une preuve supplémentaire.

Cristiano Ronaldo veut toujours partir

La seule chose qui est sûre dans cette affaire, c'est que le portugais souhaite quitter Manchester United. Il veut disputer la Ligue des Champions, et sa relation avec Erik Ten Hag ne cesse de se raffrraîchir au fil des semaines. Pour le moment, Manchester United reste ferme et n'est pas vendeur, et Cristiano Ronaldo ne semble pas avoir trouvé de porte de sortie suffisamment convaincante sportivement et économiquement pour satisfaire ses attentes et celles de Manchester United.

Le quintuple ballon d'or sera t-il un joueur de Manchester United le 1er spetembre prochain ? Personne ne semble actuellement en mesure de fournir une reponse.