Les hors-jeux bientôt jugés de manière "semi-automatique" par le VAR?

Selon le Daily Mail, la Fifa devrait prochainement publier un rapport sur la possibilité d’améliorer la gestion des hors-jeux. En faisant appel au VAR. L’idée est de juger ses phases de jeu plus rapidement à l’aide de la technologie. Afin de faciliter le travail des arbitres de touche.

C’est une avancée importante, qui pourrait réduire la part de frustration chez les joueurs et les supporters. La Fifa travaillerait actuellement à l’amélioration de la gestion des hors-jeux. Selon le Daily Mail, l’instance internationale devrait prochainement publier un rapport à ce sujet. Avec la volonté de s’appuyer sur le VAR pour juger ses phases de jeu qui prêtent souvent à polémique. Des tests auraient été effectués lors du Mondial des clubs, le mois dernier au Qatar. L’idée est de rendre le contrôle des hors-jeux "semi-automatique".

En gros, lorsqu’un joueur est signalé hors-jeu par le VAR, l’arbitre de touche en est immédiatement informé dans son oreillette. Il peut alors lever son drapeau dans délai et éviter aux joueurs d’aller au bout de leur action pour rien. Une manière aussi de ménager le cœur des fans, habitués aux ascenseurs émotionnels ces derniers temps. Cet outil de soutien utiliserait à peu près la même technologique que celui de la ligne de but. Avec un système plus développé.

La Fifa souhaitait l’introduire au Mondial 2022

"L'intelligence artificielle suit les mouvements des joueurs et identifie le moment exact où une passe est effectuée. Les lignes de hors-jeu sont placées instantanément, avec précision, sur la vidéo (…) Ce système localise automatiquement la partie du corps la plus avancée vers l'avant avec laquelle un but peut être marquée (…) La technologie est si sophistiquée qu'elle peut repérer la pointe du pied d'un attaquant en temps réel", expliquent des responsables de Premier League favorables à cette évolution.

La Fifa souhaitait au départ introduire ce nouvel outil (qui ne sera pas diffusé sur les écrans des stades durant les matchs) lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais la pandémie de Covid-19 a entraîné du retard dans son processus de développement. Le rapport attendu devrait permettre d’en savoir plus sur un éventuel calendrier. Mais selon le Daily Mail, la Premier League ne devrait pas en bénéficier avant 2023.