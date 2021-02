Mondial des clubs: pas de poignée de mains entre un cheikh et des arbitres féminines, le Qatar nie la polémique

Le Qatar a démenti les accusations formulées contre un membre de la famille royales en marge de la finale du Mondial des clubs. Selon le pays du Golfe, le cheikh n’a pas volontairement ignoré les arbitres féminines au moment de la remise des médailles.

Le Qatar s’est retrouvé dans l’œil du cyclone après la fin du Mondial des clubs organisé la semaine passée à Doha. Si les internautes n’ont rien trouvé à dire sur la victoire du Bayern Munich contre les Tigres de Monterrey (1-0) et André-Pierre Gignac, la cérémonie de remise des médailles a suscité une vive polémique. A tel point que l’Etat du Golfe a été obligé de communiquer ce lundi pour démentir tout acte sexiste ou lié à un fondamentalisme religieux de la part du cheikh Joaan bin Hamad Al Thani.

"Au cours de la cérémonie de remise des prix lors du dernier match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020, il y a eu un léger malentendu lorsque les médailles ont été remises aux officiels du match, explique le communiqué relayé par le site ESPN. Afin de limiter le risque de propagation du virus du Covid-19, des protocoles stricts étaient en place, et il était fortement conseillé à toutes les personnes participant au tournoi d’éviter tout contact physique."

"Un simple malentendu" pour le Qatar

Une prise de position qui fait suite à une vidéo devenue virale où le frère de l’Emir du Qatar, et propriétaire du PSG, ne salue pas les arbitres féminines de ce Mondial des clubs.

Au contraire de leurs homologues masculins, Edina Alves Batista et Neuza Back n’ont pas eu droit à un check du cheikh. L’échange des deux femmes, juste avant de passer devant le cheikh, avec Gianni Infantino, plus long que pour les autres officiels, avaient également beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, laissant croir à une consigne du président de la Fifa.

"Dans ce cas, le malentendu est né de la perception que trois des officiels du match ne voulaient pas mener le check habituel avec Son Excellence, le cheikh Joaan bin Hamad Al Thani, ce qui était bien sûr leur droit, indique encore le document transmis par le Qatar, qui semble imputer cette décision aux arbitres concernées. Lorsqu’on le voit dans son intégralité, il est clair, d’après les images, qu’il s’agissait d’un simple malentendu et qu’il n’y avait aucune intention d’offenser. La décision de s’engager dans toute forme de contact physique demeure une préférence personnelle pour tous les joueurs, entraîneurs et arbitres, et est respectée par tous ceux qui participent au comité d’organisation de ce tournoi."