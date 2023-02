Les larmes d’Ibrahimovic pour un ami journaliste atteint d'un cancer en phase terminale

Zlatan Ibrahimovic n’est pas parvenu à contenir ses larmes alors qu’il évoquait sa rencontre avec le journaliste Thijs Slegers, atteint d’un cancer en phase terminale. Face à son ami, l'émotion était trop forte.

Il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Atteint d’une leucémie aiguë qu’il combat depuis 2020, l’ancien journaliste néerlandais et ex-attaché presse du PSV Eindhoven Thijs Slegers (46 ans) est en phase terminale.

Son destin étant scellé, Thijs Slegers a souhaité tirer profit du temps qu’il lui reste pour alerter sur ce type de cancer dont il souffre en racontant son histoire, avec l’espoir qu’elle déclenche une vague de dons. "Je ne peux plus être aidé, mais d’autres le peuvent." Relayé dans tout le pays, son message émouvant a généré un afflux massif de nouveaux donneurs. Selon la presse néerlandaise, 10.000 nouveaux donneurs de cellules souches et de sang ont déjà été enregistrés.

Le cas de Thijs Slegers a fait l’objet d’une émission de sensibilisation à ce sujet sur ESPN, en collaboration avec le PSV, en présence de l’intéressé… et de Zlatan Ibrahimovic. Le journaliste est devenu au fil du temps un ami proche de la superstar suédoise.

"Si je me souviens de notre rencontre ? Bien sûr. Je me suis perdu aux Pays-Bas (lorsqu'il évoluait à l'Ajax Amsterdam), j'étais jeune, j'étais désorienté, je n'avais personne, a raconté Ibrahimovic. A cette époque, les journalistes n'étaient pas mes amis, au contraire, ils étaient mes ennemis. Nous nous sommes rencontrés pour un dîner et à partir de là, nous sommes devenus de très bons amis, nous jouions au tennis, il m'a beaucoup aidé, il m'a donné tout le soutien dont j'avais besoin. Il m'a touché au cœur. Thijs, je veux seulement te dire que je t'aime, mon ami." Zlatan Ibrahimovic s’est alors tu, s’efforçant de contenir ses larmes, en vain.