Milan: Ibrahimovic bientôt de retour et toujours "comme Dieu"

Zlatan Ibrahimovic espère bientôt effectuer son retour à la compétition avec l’AC Milan. Malgré un début de saison perturber par les blessures, l’attaquant de 41 ans se sent toujours au top de sa forme.

Pas au mieux depuis la reprise post-Mondial 2022, l’AC Milan enchaîne les contre-performances ces dernières semaines. Seulement sixième de Serie A et incapable de gagner ses trois matchs de championnat, le club lombard devrait rapidement enregistrer le retour de Zlatan Ibrahimovic sur les terrains. Et visiblement, le Suédois se sent plus en forme que jamais.

"La critique ? C'est normal, parce que s'ils ne te critiquent pas, c'est que tu n'es pas au top. Cela fait 25 ans que je suis critiqué parce que je suis numéro 1, j'ai l'habitude, a estimé le fantasque suédois auprès de Sport Mediaset cette semaine. C'est comme mettre de l’huile sur le feu et quand tu joues avec le feu tu te brûles. Est-ce que je me sens toujours comme Dieu? Bien sûr, rien ne change."

"Je ne veux pas retourner sur le terrain pour la charité"

Apparu plus souvent sur les plateaux de cinéma pour le tournage du dernier film Astérix que sur les terrains cette saison, Zlatan Ibrahimovic piaffe d’impatience à l’idée de rejouer. Touché au genou et contraint à l’opération, le Suédois attend encore de disputer ses premières minutes en 2022-2023 avec les Rossoneri. Et après son retour, le vétéran de 41 ans ne compte pas faire de la figuration.

"Je ne veux pas retourner sur le terrain pour la charité, si je vais sur le terrain je le fais pour apporter des résultats et faire ce que j'ai toujours fait, a encore estimé l’ancien du PSG et de Manchester United. Sinon, ce ne serait pas un défi pour moi, je resterais à la maison et je jouerais avec mes enfants."

Relancé sur l’idée de partir prochainement à la retraite, Zlatan Ibrahimovic a renchéri: " A 41 ans j'ai encore beaucoup de pages à écrire aussi parce que la qualité ne disparaît pas, le physique change, la préparation physique est différente mais la qualité ne s'en va pas, c'est quelque chose qui reste. Dans mon cas cela ne change pas. A ceux qui ne croient pas en Dieu, je le montrerai sur le terrain, pas avec des mots."