A quelle heure et sur quelle chaine regarder le clasico Barça-Real Madrid de Las Vegas

Le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent dans la nuit de samedi à dimanche lors d’un match amical de prestige à Las Vegas. Coup d’envoi à 5 heures du matin, heure française, pour ce premier clasico de la saison.

Et un Clasico pour débuter la saison! Le Barça et le Real Madrid ont rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas pour un match amical de prestige dans le cadre du Soccer Champions Tour. Avis aux couche-tard ou aux lèves très tôt, le coup d’envoi de cette affiche sera donné à 5h du matin (20h heure locale) à l’Allegiant Stadium. Il sera diffusé en streaming sur l’application et le site OneFootball.

Benzema ne devrait pas jouer

Si l’enjeu de ce premier choc entre les Blaugrana et les champions d’Espagne et d’Europe est limité, il ne manque pas de piment. Il sera l’occasion d’observer les premiers pas des recrues estivales. Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger d'un côté, Raphinha, Andreas Christensen et Robert Lewandowski de l'autre: les nouvelles têtes du mercato vont peut-être disputer pour la première fois le mythique clasico à Las Vegas.

Mais les 60.000 spectateurs attendus à l'Allegiant Stadium pourraient rester sur leur faim: si Benzema, favori pour le Ballon d'Or 2022, a bien rejoint ses coéquipiers mercredi après quelques jours de vacances supplémentaires, le duel contre le Barça arrive trop tôt pour l'avant-centre français. Comme Carvajal, l’ex-Lyonnais devrait être absent pour ce match. Robert Lewandowski n'est pas non plus assuré de jouer son premier match sous le maillot du Barça, mais il pourrait disputer quelques minutes.