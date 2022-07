Amical: le Barça trop fort pour les New York Red Bulls, Dembélé fait encore le show

Grâce à un nouveau but superbe d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a logiquement battu les New York Red Bulls (2-0) en match de préparation, samedi à Harrison, aux Etats-Unis.

Le FC Barcelone a terminé sa tournée américaine par une victoire 2-0 contre les New York Red Bulls grâce à des buts d'Ousmane Dembélé et Memphis Depay, lors d'un match amical disputé à la Red Bull Arena de Harrison (New Jersey). Parfaitement servi par Raphinha d'une passe à l'aveugle, Dembélé a ouvert le score sur un tir croisé à la 41e minute. En très grande forme, l'ailier français avait déjà été étincelant en milieu de semaine face à la Juve (2-2). Robert Lewandowski a eu plusieurs occasions franches (20e, 24e et 58e), mais la recrue catalane n'a toujours pas trouvé le chemin des filets.

Lewandowski muet, Depay buteur

L'attaquant polonais a été remplacé à la 73e minute par Memphis Depay, qui a marqué le 2e but à la 87e minute après un cafouillage dans la défense des Red Bulls, réduits à 10 après l'expulsion de Daniel Edelman cinq minutes plus tôt. Ce match de préparation conclut la tournée américaine du club catalan, qui poursuit sa présaison avec un amical contre les Pumas de Mexico, aussi appelés Pumas UNAM (Universidad Nacional Autonoma de Mexico), le 7 août, une semaine avant la reprise du championnat espagnol. C'est avec ce club mexicain que le latéral brésilien Dani Alves vient de s'engager, à 39 ans, après avoir rejoué au Barça lors de la saison 2021-2022.